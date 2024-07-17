香港DSE放榜 45%到達讀大學門檻 8人是超級狀元

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 中學文憑考試（DSE）17日放榜。考評局16日公布，今年有約4萬9000人出席文憑試，最年長的為一位70歲自修生，最年輕的考生只有9歲。今屆誕生10位「狀元」，包括8男2女，較去年增加6人，當中8人是「超級狀元」。

大公報報導，今年是核心科目推行優化措施後的首屆DSE考試，考評局表示，中英數必修部分達標比率全部上升，而符合本地學士學位課程對核心科目的基本入學要求「332A」的日校考生有1萬8314名，占45%，較去年上升2.6個百分點，預計大學個別科目的競爭率或較往年微升。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，預計今屆學生考獲最佳5科20分或以上，在JUPAS獲派位的機會非常高，建議學生善用大學提供的預計收生分數及計分工具等，修改JUPAS排位時「博前穩後」。

據考評局統計，DSE中文科改制後，今屆日校考生的中文科合格率（即取得第3級或以上）達65.1%，按年升約4個百分點。而首屆公民與社會發展科（公民科）達標率亦達94.1%，較往年通識科合格率微升。

因應公民科成績只設「達標」一級，今年起，本地學士學位課程對核心科目的基本入學要求為「332A」，即中文及英文3級、數學2級及公民科「達標」（即Attained）。今年符合「332A」的日校考生有1萬8314名，較去年取得「3322」的考生比率上升2.6個百分點。而符合報讀本地副學位課程要求的日校考生有約2.9萬位，占75.6%。

考評局秘書長魏向東表示，今年考生人數較去年多，個別科目競爭率較往年或有所上升。但他亦指出，本地除八間資助大學，還有其他私立大學，且有內地升學 、海外升學等途徑，相信考生要找到出路並不困難。