香港書展開鑼 推「九龍城寨」打卡 AI玩轉「無間道」

香港書展17日至23日在香港會議展覽中心舉行，以「影視文學」為今屆主題，讓觀眾從文字及影像去細味不同影視文學作品，發掘閱讀興趣；圖為九龍城寨模型。 （中新社）

為期一周的香港 書展17日開鑼。今年主題為「影視文學」，主推6位優秀作家及6位焦點導演，帶領讀者從文字及影像細味不同影視文學作品，發掘閱讀樂趣，不少展商對今年銷情表示樂觀。此外，有出版社表示，大會有向展商發電郵，提醒遵守港區國安法 及維護國家安全條例等。

大公、文匯報報導，策展方面更別出心裁，引入科技全方位透視香港的流行文化，除傳統書稿、照片等展品，還會沉浸式播放經典影視作品，展出九龍城寨模型，以及運用AI （人工智能）互動裝置「劇本變奏」，讓觀眾按自己心意改編電影，生成新劇照，例如將「無間道」梁朝偉的角色變成其他喜愛的演員，玩轉經典電影。

香港書展17日至23日在香港會議展覽中心舉行，以「影視文學」為今屆主題，讓觀眾從文字及影像去細味不同影視文學作品，發掘閱讀興趣；圖為香港運動消閒博覽。（中新社）

香港書展16日舉行傳媒預展，貿發局副總裁張淑芬表示，書展及同期舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，三個展覽共有760個參展商參加，不少展商對今年銷情估計樂觀。

今年重點展區「文藝廊」會推介6位作家及6位焦點導演，包括杜國威、王家衛、關錦鵬、徐克等，以及10個經典改編的影視作品，包括亦舒的「流金歲月」、「玫瑰的故事」，李碧華的「胭脂扣」等。展品涵蓋有關作品的原著小說、劇照、電影精選片段等。

展覽更特設AI互動裝置，相關影視作品包括「花樣年華」、「無間道」、「功夫」、「銀翼殺手」及「千與千尋」等，觀眾可自行選擇生成景點電影的新畫面。AI照片裝置，觀眾可化身古裝、武俠等不同自拍造型，以二維碼獲取照片。

「世界文化藝術廊」展品有熱門電影「九龍城寨•圍城」電影作品及小說原著，並設九龍城寨模型；海外展品則有「飄零燕」話劇戲服等。

中華書局推介「金庸的電影歲月─從笑傲江湖到家國情懷」通過珍貴照片緬懷文學巨匠；以及香港漫畫「老夫子」60周年紀念冊亦會於書展首發，並準備300套作者王澤親筆簽名的書籍套裝，料首日就會售罄。

此外，出版社藍藍的天有限公司今年仍有售賣資深傳媒人區家麟的著作，包括圖書館下架的書。總編輯伍自禎表示，大會有向展商發電郵，提醒遵守港區國安法及維護國家安全條例等法例。界限書店出版經理亦稱收到大會電郵「溫馨提醒」，電郵提及當大會收到投訴時會處理。