毀損黃家駒墓碑 2港男分被判入更生、勞教中心

黃家駒的墳墓今年5月被破壞。（取材自微博）

香港 Beyond樂團已故主唱歌手黃家駒位於將軍澳華人 永遠墳場的墓碑，5月19日遭人用鐵錘敲擊、塗汙、腳踢及淋汽水破壞。涉案的15歲男學生及23歲男冷氣技工葉子滔即時被捕，早前在觀塘裁判法院承認一項刑事損壞罪。總裁判官蘇惠德昨日判刑時狠批被告行為可恥，並按報告建議判男學生入更生中心，冷氣技工入勞教中心。

大公、文匯報報導，兩名被告均承認於年5月19日在將軍澳華人永遠墳場15段6號台25號碑，無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

涉案男學生在警誡下稱想引人注意，「博出名」才犯案。控方16日申請兩名被告須向墓碑擁有人賠償9000港元（約1152.7美元），但15歲被告稱無法負擔，23歲被告則稱須於完成刑罰後才能繳交賠償。蘇官指基於刑罰有不確定性，指示控方建議墓碑擁有人嘗試民事索償。

辯方引述報告求情稱，15歲被告的兒童院職員表示被告行為良好、守規，相信「有適當指引是教得好」；而23歲被告葉子滔的報告正面，為人相對溫和，容易受人影響，且父母離異，至今羈押3星期已是慘痛教訓，希望法庭考慮非監禁式刑罰。

蘇官判刑時指，15歲被告患自閉症、過度活躍症及強迫症，去年在網上受不良分子唆擺，加入「白卡 聯盟」，為引他人注意博取知名度，鼓吹反政府、破壞社會安寧、滋擾他人及作出具冒犯性行為，行為相當可恥。23歲被告另涉詐騙罪，獲警方保釋期間干犯本案。