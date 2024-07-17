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2100萬客上半年訪港年升64% 內地客76%過夜占半數

香港新聞組／香港17日電
香港旅遊發展局16日公布報告，今年1至6月累積錄得約2100萬訪港旅客人次，按年增加64%。（中通社）
香港旅遊發展局16日公布報告，今年1至6月累積錄得約2100萬訪港旅客人次，按年增加64%。（中通社）

香港旅發局16日公布，6月訪港旅客數字初步錄得313萬人次，按年升14%，今年上半年累計錄得約2100萬訪港旅客，按年升64%，內地旅客占76%。整體訪港旅客中，過夜旅客占50%，平均留港3.2晚。旅客對香港普遍感到滿意，重訪意欲及推薦度均達到94%。

中央社、大公報報導，香港旅遊發展局16日公布，今年上半年有1615萬內地旅客人次訪港，較去年同期多6成；非內地旅客為500萬人次，增長8成。

此外，旅發局表示，根據該局對離港旅客的調查，旅客對香港普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年1至5月，過夜旅客對訪港的滿意度為8.7分，有意再度到訪的意願及推薦度達到94%。

據調查，訪港旅客的熱門景點有尖沙咀（包括海濱長廊、星光大道、鐘樓、維多利亞海港、天星小輪）、廟街、太平山頂、迪士尼樂園、西九文化區、中環摩天輪、香港藝術館、黃大仙廟、海洋公園和大嶼山昂坪（包括纜車和寶蓮寺）。

旅遊業界人士表示，下半年的暑假、國慶、聖誕是香港傳統旅遊旺季，加上盛事接二連三舉行，有信心今年全年訪港旅客達到4600萬人次的目標。港府需持續加強旅遊體驗元素，鞏固香港在國際上旅遊城市地位。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，面對全球旅遊環境競爭激烈、人手不足、港元強勁下，對於上半年訪港旅客數字仍錄得2100萬人次的成績是相當滿意，而觀望下半年的旅遊旺季、盛事一浪接一浪下，而近期舉辦的多啦A夢巡迴特展亦吸引旅客到訪，對於全年整體旅客數字達至4600萬人次的預估，表示有信心。

去年暑假期間，訪港旅客錄得逾760萬人次，有經營酒店行業的香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦表示，中央今年已開放10個「個人遊」城市，預計今年暑假訪港旅客相比去年有所增長，保守估計暑假酒店入住率或有5%增長。

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