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李家超勸港青別為輪公屋浪費夢想 自身潛能為公屋100倍

香港新聞組／香港17日電
香港特首李家超奉勸年輕人，不要因輪候公屋而浪費自己的夢想。他並宣布，將會在本月下旬率領代表團出訪老撾、柬埔寨和越南三個東盟國家。（中通社）
香港特首李家超奉勸年輕人，不要因輪候公屋而浪費自己的夢想。他並宣布，將會在本月下旬率領代表團出訪老撾、柬埔寨和越南三個東盟國家。（中通社）

有意見認為香港公屋申請有高學歷、年輕化跡象，更有人表示「得公屋得天下」，特首李家超16日承認有個案顯示年輕人為排隊申請公屋，刻意令收入符合資產審查，奉勸年輕人勿因輪候公屋而浪費自己的夢想，年輕人發展要多元化，若每個人都追夢，最終成績可能是公屋所能給予的100倍，甚至是無限。

綜合香港01等媒體報導，李家超16日出席行政會議前見記者時，被問到近年公屋申請有高學歷、年輕化跡象，很多人認為「得公屋得天下」，有議員擔心影響青年向上流。

李家超回應表示，的確看到有個案，有單身年輕人為了排隊上公屋單位，刻意令自己的收入符合公屋標準，他認為是不應該這樣想，很多人的成功都是經過努力創造，而創造所得的結果，可能是公屋所給予的「一百倍甚至無限」，不應將發展潛能因為公屋而白費。

他表示，希望建立香港以家庭為骨幹的社會，認為對和諧穩定、溫馨家園非常需要，家庭能給予很多支持互相幫助，特別在人生低潮時，家庭更加是支柱，故家庭核心必然是施政目標。他表示，港府鼓勵家庭生育，年輕人應為理想發展，如將自己的可能性、夢想因為公屋而浪費，相信會後悔。

李家超希望年輕人多元化發展，港府亦幫助年輕人置業，首置計畫大部分申請都是45歲以下。他說，發展潛能不應單單因為公屋而白費，香港成就每個人努力創造天地，會真真正正追到夢、成到夢，舉例指市民都可以參與航天員選拔，形容每個人都追夢，香港發展一定更好，建議追求公屋單位的單身年輕人，應重新檢視自身發展。

他表示，「簡約公屋」的受歡迎程度不但符合預期，甚至比預期更好。第一期公屋超額申請逾兩倍，李家超重申公屋長遠供應足夠，但由「生地變熟地」需時，會考慮爭取發展臨時用地及短期用地興建簡約公屋，希望長遠以常規公屋滿足市場需要。

此外，香港特首一年一度的施政報告，諮詢期16日展開。李家超說，香港「社會現時已大致安穩」，港府會全力發展經濟等三方面工作，分別是全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車。

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