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香港首批簡屋優先申請超額逾2.3倍 4400單位收件逾萬

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港首批簡約公屋單位的優先申請階段15日結束，市民反響熱烈，港府共收逾萬份申請，是提供單位數量的逾2.3倍。不少市民趕在15日提交申請，有申請者更指是特意請假前來，因輪候公屋多時，現時居住環境較差，迫切希望改善，認為簡約公屋租金合適，環境及空氣都較理想。

文匯報報導，港府房屋局局長何永賢表示，3萬個簡約公屋單位將在明年第一季開始陸續落成，尚未交表的申請者亦無須過慮，依然可積極申請，未來還有其他不同選擇。

第一期簡約公屋共提供約4400個單位，兩個項目分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，租金介乎740元至2650元（港幣，下同，約94.7至340美元），最快明年第一季入伙。

截至15日傍晚6時，房屋局共收到1萬119宗申請。簡約公屋申請人須為輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先，編配採用計分制，如居於不適切居所較長時間、家中有長者或子女等可獲額外加分。房屋局早前已向合資格者寄出申請表，由上月24日起至15日提交的申請，會獲優先處理。

已申請的市民，若在首批簡約公屋單位未獲編配，會順延至下一批出爐的項目中再作編配，依然會被視為優先處理行列。即使錯過優先申請期亦無須擔心，市民仍可照常交表，房屋局有望於年底前推出第二批簡約公屋。

15日位於樂富的房屋委員會客務中心有不少人趕在優先期最後一日遞交申請。有特意請假前往的申請者表示，輪候公屋逾6年，現時居住環境較差，空間狹窄，月租約4000元，負擔較大，認為簡約公屋租金合適，環境及空氣都很理想。對於兩個選址，他更心儀牛頭角單位，因交通便利，「我居於牛頭角附近，簡約公屋最平只不過約800元。」

另一名申請4人單位的市民表示，無論抽中任何地區都接受，因其現時居住的劏房環境惡劣，月租高達近7000元，期望港府興建更多簡約公屋。

何永賢15日在社交平台上表示，截至15日傍晚，共收到逾萬份申請，但網上報名仍開放至午夜。她指出，「我們團隊也會繼續宣傳，讓更多有需要市民認識到整體13個項目的詳情，盡力幫助有需要的市民為自己、為家人作出更好的選擇。」

租金 港府 香港

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