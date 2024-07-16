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暑期港人北上首選深圳、廣州 年輕人最愛「citywalk」

香港新聞組／香港16日電
數據顯示，港人赴內地旅遊度假，今年暑期深圳、廣州、海口、上海等地首選目的地；圖為深圳東門一帶人山人海。（中通社）
數據顯示，港人赴內地旅遊度假，今年暑期深圳、廣州、海口、上海等地首選目的地；圖為深圳東門一帶人山人海。（中通社）

內地旅遊預訂平台同程旅行15日發布「2024粵港澳大灣區暑期旅遊趨勢報告」，數據顯示，今年暑期港人赴內地旅遊度假需求旺盛，深圳、廣州、海口、上海等是港人內地旅遊度假的首選目的地。其中，深圳、廣州等大灣區核心城市接待了超過半數的香港遊客，且青年港人北上最愛「citywalk」，中青年是「親子遊」主力，偏愛動物園、主題公園等親子類景點。

大公文匯網報導，今年暑期大灣區核心城市深圳、廣州、香港、澳門等均為熱門旅遊目的地，其中，香港和澳門位列內地居民暑期出境遊熱門目的地TOP20之列。《報告》數據顯示，進入暑期出遊旺季以來，深圳、廣州、香港、澳門、珠海、惠州、東莞等大灣區核心城市的酒店預訂熱度持續走高。香港、澳門兩地7月第一周的酒店預訂熱度同比增幅均超過了90%。港人北上大灣區城市旅遊過夜則首選廣州、深圳。

今年暑期，大灣區城市之間的互遊保持紅火，一方面是港人北上赴深圳度周末需求持續走高，另一方面，深圳、廣州、惠州、珠海、中山等地居民前往港澳度假和親子遊的需求旺盛。

根據同程旅行旗下「一站式」入境遊預訂平台HopeGoo的相關數據顯示，暑期期間香港居民赴內地旅遊度假，預訂熱度較高的城市主要有深圳、廣州、海口、上海、北京、汕尾、成都等。在最受港人歡迎的前20個熱門城市中，廣東獨佔7個。在內地城市接待的香港遊客中，大灣區城市的接待量占比過半。深中通道正式開通後，中山也成為部分香港遊客周末度假的新選擇。

HopeGoo平台的相關數據顯示，暑期北上港人主要以25至45歲的青年和中青年群體為主。其中，25至35歲青年群體以情侶出遊為主，相對更偏好到地標景點或「網紅」景點打卡，內地年輕人流行的「citywalk」也深受年輕港人追捧；36至45歲人群一般以親子家庭出遊為主，相對更偏好動物園、主題公園等親子類景點。

香港 灣區 親子

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