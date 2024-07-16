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香港新編小學課程指引 明訂愛國主義教育

香港新聞組／香港16日電
港府15日公布「小學教育課程指引」，增潤與愛國主義教育相關的建議。（中通社）
港府15日公布「小學教育課程指引」，增潤與愛國主義教育相關的建議。（中通社）

香港教育局15日公布課程發展議會編訂的「小學教育課程指引」（2024），供學校於2024/25學年正式推行。「指引」包括促進價值觀教育、推動愛國主義教育、開設小學人文科和科學科，以及優化評估與課業四方面作出增潤，以更適切配合學校和學生的需要，與時並進。

文匯報報導，在愛國主義教育方面，「指引」表明是要培養學生的「愛國之情、砥礪強國之志、實踐報國之行」，在操作上會以新推出的人文科作增潤中華文化、國史及國家地理等元素，及配合多元策略，有系統地從小培養學生國家觀念、民族感情和國民身份認同。

教育局在2022年9月公布「小學教育課程指引」（試行版），其後循多個渠道收集學界意見及檢視學校試行情況，專責委員會再因應國家、社會和教育的最新發展，提出「指引」（2024）定稿，當中配合四方面增潤內容，上月獲課程發展議會接納並在15日公布予全港小學在新學年推行。

「指引」更新重點之一為加強價值觀教育，包括優化了12個「首要培育的價值觀和態度」，即堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、孝親和團結，當中涵蓋了愛國主義教育、國家安全教育及生命教育等。

立法會教育事務委員會主席梁美芬15日在社交平台上發文，歡迎政府廣納社會各界意見，因時制宜及時增潤「小學教育課程指引」內容。

另據香港電台報導，香港公務員學院舉辦「撮合南北：多極世界中的中國系列」講座，院長郭蔭庶說，中國以及全球南方的崛起對國際秩序產生深遠影響，香港是國家最國際化的城市，可以發揮獨特優勢聯繫國家與國際巿場，並通過促進國際間的合作和人員交流，讓世界人民認識中國的真實情況，培養公務員對國家發展和國際形勢的深入認識，提升國際視野和交流能力，是公務員學院對高級公務員的一個培訓重點。

香港 教育局

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