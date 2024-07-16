我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

新盤促銷二手受壓 十大屋苑交易上半月跌26%

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港多個新盤低價促銷，二手交投受壓，十大屋苑上半月僅錄56宗買賣，按月減少26%。受到啟德新盤柏蔚森Ⅰ開售影響，九龍指標屋苑客源被攤薄，交投齊齊「插水」（重摔），其中紅磡黃埔花園大跌50%至4宗。

大公報報導，綜合代理資訊，十大屋苑上半月錄56宗成交，較6月同期少20宗，多達7個屋苑交投減少，按月跌25%至50%，九龍為重災區，黃埔花園交投急挫五成至4宗；荔枝角美孚新邨成交量跌至個位數，上半月僅得6宗，比6月同期減少5宗或45.5%；藍田麗港城買賣亦削42.3%至4宗。

隨着屯門青山公路新盤黃金海灣．意嵐低價出擊，8日公布首批價單，新界二手亦受衝擊，沙田第一城上半月僅錄5宗買賣，按月減半；將軍澳新都城交投量亦挫四成至3宗。

天水圍嘉湖山莊雖然力保不失，上半月成交量12宗，較6月同期微升1宗，惟平均實用呎價8315元（港幣，下同，約1065美元），按月回落3%。中原地產分區營業經理陳思麗表示，嘉湖山莊翠湖居5座中層B室套三房戶，實用面積633方呎，開價580萬元，剛減至516萬元成交，實用呎價8152元，原業主2017年10月545萬元買入，7年帳蝕29萬元。

樓價方面，多達6個屋苑呎價上揚，其中鰂魚涌太古城平均實用呎價1萬4407元，按月漲7.1%；麗港城更急彈11.4%至1萬2135元。代理指，有關屋苑本月交投以細單位較多，令呎價被拉高，兼且上半月交投量較少，數據暫未能反映樓價走勢。

此外，啟德新盤凍結大批購買力，九龍二手首當其衝。美聯物業高級分區營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園N座高層7室兩房戶，實用面積368方呎，獲同屋苑租客以500萬元承接，實用呎價1萬3587元，原業主持貨約1年半帳蝕28萬元或5.3%。

香港 租客

上一則

4人惠州潛水1獲救1死2失聯 「黑潛」亂象驚動文旅局

下一則

香港首批簡屋優先申請超額逾2.3倍 4400單位收件逾萬

延伸閱讀

黃埔建軍建校百年特展 華府僑教中心登場

黃埔建軍建校百年特展 華府僑教中心登場
正步連未向賴敬禮 黃埔校友會：榮民團體本就反對

正步連未向賴敬禮 黃埔校友會：榮民團體本就反對
黃埔百年校慶頌

黃埔百年校慶頌
旗隊斷旗才不向賴清德敬禮？ 陸官校友還原黃埔百年校慶

旗隊斷旗才不向賴清德敬禮？ 陸官校友還原黃埔百年校慶

熱門新聞

目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
一輛等待進廠裝載食用油的油罐車，罐體介質（內容物）信息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（取材自新京報）

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

2024-07-10 02:30
長出蘑菇的蘋果。（取材自都市快報橙柿互動）

梅雨發功？浙江1顆蘋果長出蘑菇 中科院專家 「千里求購」

2024-07-11 07:30

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁