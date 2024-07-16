新盤促銷二手受壓 十大屋苑交易上半月跌26%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 多個新盤低價促銷，二手交投受壓，十大屋苑上半月僅錄56宗買賣，按月減少26%。受到啟德新盤柏蔚森Ⅰ開售影響，九龍指標屋苑客源被攤薄，交投齊齊「插水」（重摔），其中紅磡黃埔花園大跌50%至4宗。

大公報報導，綜合代理資訊，十大屋苑上半月錄56宗成交，較6月同期少20宗，多達7個屋苑交投減少，按月跌25%至50%，九龍為重災區，黃埔花園交投急挫五成至4宗；荔枝角美孚新邨成交量跌至個位數，上半月僅得6宗，比6月同期減少5宗或45.5%；藍田麗港城買賣亦削42.3%至4宗。

隨着屯門青山公路新盤黃金海灣．意嵐低價出擊，8日公布首批價單，新界二手亦受衝擊，沙田第一城上半月僅錄5宗買賣，按月減半；將軍澳新都城交投量亦挫四成至3宗。

天水圍嘉湖山莊雖然力保不失，上半月成交量12宗，較6月同期微升1宗，惟平均實用呎價8315元（港幣，下同，約1065美元），按月回落3%。中原地產分區營業經理陳思麗表示，嘉湖山莊翠湖居5座中層B室套三房戶，實用面積633方呎，開價580萬元，剛減至516萬元成交，實用呎價8152元，原業主2017年10月545萬元買入，7年帳蝕29萬元。

樓價方面，多達6個屋苑呎價上揚，其中鰂魚涌太古城平均實用呎價1萬4407元，按月漲7.1%；麗港城更急彈11.4%至1萬2135元。代理指，有關屋苑本月交投以細單位較多，令呎價被拉高，兼且上半月交投量較少，數據暫未能反映樓價走勢。

此外，啟德新盤凍結大批購買力，九龍二手首當其衝。美聯物業高級分區營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園N座高層7室兩房戶，實用面積368方呎，獲同屋苑租客 以500萬元承接，實用呎價1萬3587元，原業主持貨約1年半帳蝕28萬元或5.3%。