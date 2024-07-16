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20多內地生假學歷赴港 延燒至大學部 英文差露破綻

記者賴錦宏／香港16日電
7月初香港大學經管學院證實查獲約30名碩士生採用假學歷申請入學碩士，現在又傳出有大學也有類似情況。（取材自香港大學經管學院網頁）
7月初香港大學經管學院證實查獲約30名碩士生採用假學歷申請入學碩士，現在又傳出有大學也有類似情況。（取材自香港大學經管學院網頁）

內地生用假學歷入香港風波繼續燃燒，港媒報導稱，香港有大學正調查內地學生用假學歷赴香港入學大學部。此前，香港警方通報，有兩名內地女子因用假碩士學歷報讀香港大學被捕。

網媒「香港01」15日引述消息人士報導，香港八大教資會資助之一的大學，正調查多名內地學生懷疑以虛假海外學歷報讀大學部課程，涉及至少20多人，部分人目前就讀一年級，部分已獲得2024年9月的入學資格。

消息人士稱，部分涉事學生持有英語水平考試或外國大學入學試的成績，但實際英語水平差，與其遞交的考試成績不符而被質疑；在查問後承認使用留學中介製造的虛假海外學歷，英語水平考試和外國大學入學試也是請人代考。

內地學生若想入讀香港的大學本科課程，除參加內地大學高考外，也可出口轉內銷，與其他國家的海外學生一樣，以海外高中成績、雅思（IELTS）或託福（TOEFL）考試成績等，申請赴港就讀。

據報導，有部分涉事學生稱持有加拿大高中錄取證明信和推薦信，也有加拿大安大略省學生總成績表。

有留學中介受訪時說，相對於用假學歷赴港報讀碩士，用虛假學歷報讀大學部的操作空間更大，部分留學中介與海外「野雞」高中合作，濫發成績單。該中介也稱，要請人代考也並非難事，越南和泰國等地是熱門的請人代考地點，貪圖檢查證件不嚴格。

報導稱，不少中介在中國內地留學教育展上宣傳頒發加拿大高中學歷，足不出國就能獲得安省OSSD學歷，即上網路高中就能獲得安大略省高中畢業證書（Ontario Secondary School Diploma）。

涉事的香港大學發言人稱，大學十分重視入學申請者的「學術誠信」，拒絕所有學歷造假的行為。校方現正按既定程序調查事件，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，轉交執法機構跟進。

此前，安大略省假成績到2022年再度發酵，雪梨大學等多間大學都發聲明，指發現多宗行使虛假安大略省高中文憑的個案，不少涉近年才註冊的網上高中，之後將只接受已經驗證的高中所發出的文憑。有澳洲的大學更一度列出逾150間高中的黑名單，之後亦聲明對安大略省的成績，採更嚴格驗證。

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