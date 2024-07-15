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香港店鋪盜竊增12% 5個月拘捕2250人

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港店鋪盜竊案今年有上升趨勢，首5個月警方接獲3678宗案件，較去年同期上升約12%，共拘捕2250人，當中150人（占6.7% )為慣犯，有被捕人更有9次犯案紀錄。

文匯報報導，警方分析店鋪盜竊特點及犯案成因，注意到大部分被捕者往往不是貪圖貨品價值或無經濟能力而犯案，而是出於個人問題導致的心靈缺失，為獲得偷東西的快感而衝動犯案，部分人則一試再試形成偷癮。警方近期與零售業界和社福機構攜手合作，包括提升業界保安措施，加強預防宣傳及事後輔導助戒偷癮，冀降低店鋪盜竊犯罪率。

警方防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺表示，今年初店鋪盜竊案重災區包括旺角、荃灣、將軍澳，多數在超級市場、時裝店發生。

一般店鋪盜竊手法主要有兩種，一是因愈來愈多零售商使用自動售賣機供顧客自行掃碼付款，有人會出蠱惑，將部分貨品過機，部分則不過機，或者過機後又按退貨掣，繼而將物品在未付款下帶離店鋪；其次是有人趁店員不備，直接在貨架上將貨物放入袋內取走。

從被盜貨品的種類分析，賊人通常偷取較貴價但易收藏的物品，例如保健產品、藥物、洗頭水、鬚刨等；另被盜貨品也顯示犯案有季節性，店鋪盜竊的高峰期是每年11月至翌年1月，其間有聖誕節和新年，賊人會偷洋酒、朱古力等；夏天則最多盜取時令水果及雪糕。

警方今年首5個月成功偵破六成店鋪盜竊案，拘捕2250人，被捕者的年齡層多為41歲至50歲，其次是51歲至60歲，男女比例各占約一半。他們盜取的貨品價值只是十元八元，大部分是因個人原因而單獨犯案，他們並非沒有經濟能力，可能涉及個人情緒或壓力問題，導致出現失去自控力。這類犯案者很多時都是即興衝動犯案，部分人會本變加厲甚至偷竊成癮。但無論如何，將貨品帶離店鋪而未有付款，都是犯法。

聖誕節 香港 零售業

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