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港投公司選定3大賽道 投資機器人公司

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊14日在電台節目表示，已選定三大投資「賽道」，包括硬科技、生命科技，以及新能源科技。目前，公司正推進前、中、後台工作，建立數據庫及項目庫。另外，港投將與機器人公司合作，訂19日公布詳情。

綜合中通社、大公報報導，港投公司管理港府620億港元（約79.4億美元）資本。陳家齊指出，港投公司有雙重任務，除了確保中長期投資回報，更重要是運用資金驅進生態圈和產業發展，兩者是相得益彰。她相信，只要挑選好的公司投資，成功率較高，中長線亦有所回報；但由於創科涉及新元素，港投會給予時間，屬「耐心資本」。

她表示，港投公司所投資的企業，都有作出具分量的承諾，如不承諾貢獻香港發展，港投便不會作出投資。她舉例，如早前與港投簽訂戰略合作協議的港產「獨角獸」思謀集團，就表示會在香港成立人工智能研究所，若將來發展成熟上市，香港是優先上市地。

她強調，由於港投始終使用公帑，若有回報會收入庫房，市民亦可受惠；在挑選投資的企業時，也一定要有篩選及審查。她透露，港投已接觸幾百家公司，每日見8至10家，無論本地、內地及海外的潛在夥伴都有意願與港投合作。

港投公司管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」，她稱會平衡發展各個基金，不會側重於某一主題。被問到港投公司會否考慮向市民開放，她稱暫未有相關考慮，目前會聚焦於全力推進項目。

港投公司將於19日宣布與通用具身多模態大模型機器人研發公司「銀河通用機器人」合作，建構香港的人工智能驅動機器人的科創生態。財政司司長陳茂波亦於網誌中透露，19日港投公司將與一家專注通用人工智能大模型機器人研發的公司，在一個有關人工智能的論壇上啟動合作。他續稱，這家公司將是港投公司公布的第三家合作夥伴企業，而論壇的重點之一是青年人才培育，當中特別邀請高中學生跟論壇嘉賓交流，並讓他們與新研發的人工智能機器人互動。

投資 香港 人工智能

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