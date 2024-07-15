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港馬季煞科 總投注額減4.5%創4年最低 人旺財不旺

香港新聞組／香港15日電
2023/24年度馬季14日於沙田馬場上演煞科戰，吸引逾3萬人入場，全日投注額18.7億港元，較去年煞科日下跌近一成。圖為市民、遊客7月1日觀看香港回歸杯賽事。（中新社資料照片）
2023/24年度馬季14日於沙田馬場上演煞科戰，吸引逾3萬人入場，全日投注額18.7億港元，較去年煞科日下跌近一成。圖為市民、遊客7月1日觀看香港回歸杯賽事。（中新社資料照片）

香港本年度馬季14日於沙田馬場上演煞科戰，吸引逾3萬755名馬迷進入沙田及跑馬地雙邊投注觀賽盼「攞（拿）尾彩」，打破黃昏賽最高入場紀錄，較去年同日多37%；全日11場賽事，共吸引近18.7億元（港幣，下同，約2.3億美元）投注額，比上季煞科日的20.65億元下跌近一成。總結全季賽事總投注額達1347億元，較上年度減少4.5%，是近4個馬季中最低。

文匯報報導，馬會行政總裁應家柏表示，在充滿挑戰的經濟環境下，今季總投注額已令人滿意，新一季賽事將於今年9月8日開鑼。

14日是馬季煞科日，沙田馬場內人頭湧湧，當中不乏年輕人和海外旅客的身影。位於馬場入口附近的一代馬王「精英大師」銅像，更成為入場觀眾的熱門打卡點。賽事開始後，觀眾們都在歡呼吶喊，當馬匹快到終點時更傳來陣陣尖叫及拍掌聲，氣氛高漲。

專程從港島前往沙田馬場觀看賽馬的劉先生表示，14日煞科的氣氛相當熱鬧，「雖然天氣非常炎熱，但仍有許多人入場，旅行團也有好多，氣氛非常好！」他更帶同來自內地的女婿一起到場觀賽，劉先生和其女婿打算投注一千元，「有和朋友研究過馬經，有信心贏到錢！」

與女友一同入場觀賽的市民陳先生表示，他們平時鮮有觀看賽馬，「因為平時很少看，也沒投過注，所以這次想來體驗。」他更預計投注5000元，「希望可以贏到錢，贏了錢會將一半錢捐出，也會將四分之一給女友。輸了就當做善事。」

來自廣東肇慶的旅客梁小姐示，參觀賽馬是其所報的旅行團其中一個行程，亦令她到新奇及滿意，由於旅行團的行程比較緊湊，梁小姐下個馬季將以個人遊方式赴港再入馬場，有更充裕時間研究如何下注。

最後一場賽事結束後，騎師們向馬迷致意並派發紀念品。另外，潘頓14日勝出6場賽事，全季憑130場頭馬第七度榮膺香港冠軍騎師；與伍鵬志鬥至最後一天的呂健威則單日勝出4場頭馬，全季合共勝出70場頭馬，反先前者首度登上香港冠軍練馬師的寶座。

總結全季88個本地賽馬日合共831場香港賽事，以及合共368場越洋轉播賽事，投注額達1347億元，較上季跌4.5%。 若單計越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池），則上升8.7%至128億元。

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