張翔調查報告曝光 內企捐款 港大認獎學金名單失實

近日再有自稱「一班吹哨人」向港大教員發電郵，主要涉及指控校長張翔不當處理一筆內地捐款事宜。（新華社資料照片）

港大校長張翔去年底遭吹哨者提出多項指控，校委會展開調查，港府 去年10月成立調研小組跟進，4月告一段落，但報告未公開。近日再有自稱「一班吹哨人」向港大教員發電郵，附有調查報告關於張翔不當處理內企捐款1000萬元人民幣（約137.9萬美元）獎學金的部分。

明報報導，據「吹哨人」電郵中所附報告及信件指出，港大去年11月向處理捐款的中間人「中國紅十字基金會」發信致歉，承認受惠學生49人名單中，17人無入讀港大，另11人已獲其他獎學金，真正獲發相關獎學金的學生只有21人。

據報導，港大去年成立5人專責小組調查對張翔的投訴，今年4月校委會接納小組報告，指投訴張翔行為不當的指控不成立，張翔發聲明形容「終於還我清白」。「一群吹哨人」12日向校內教員發電郵，附上專責小組有關捐款事宜的調查報告部分，指足以證明港大秘書長處理捐款不當，張翔卻未採取任何措施。

報導稱，報告關於港大收取珠海納思達企業管理有限公司一筆1000萬元人民幣（約137.9萬美元）獎學金，校方被指向捐款人提供假的受惠學生名單。根據電郵附上的報告，張翔稱與協理副校長兼秘書長黃依倩在深圳與納思達創辦人首次會面，因外匯管制，納思達提出由中國紅十字基金會處理捐款。

報導指 ，張翔在給小組的書面回覆表示，他最後參與該筆捐款，為2022年1月納思達創辦人到訪港大時。至於負責捐款的職員其後有否向他匯報，他稱更改捐款用途時有發生，不必每次報告，但承認若出問題，他應負責。

據報導，去年9月有匿名電郵向校委會投訴張翔多項失當，包括懷疑獎學金名單造假。根據明報獲得港大給中國紅十字基金會的信件，校方承認49人名單中，17人無入讀港大，11人已獲其他獎學金，其餘21人獲校方墊支。

報導說，對於事件是否涉及欺騙捐款人，調查小組在報告指出，最初名單為合資格獲取獎學金的學生，當時獎學金細節未敲定，認為無證據顯示名單造假，但校方其後沒有通知捐款方受惠學生的變動，屬根本錯誤。

報導稱，中國紅十字基金會去年12月發信，指對港大有工作人員私自將雙方合作的信息外傳表示「嚴重關切」，並同意將獎學金延遲至今年向新生發放。