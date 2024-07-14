贈港熊貓十一前到 專家稱繁殖機會大

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 特首李家超日前率團到四川都江堰的中國大熊貓保護研究中心，商討大熊貓赴港安排。

綜合文匯報、大公報報導，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日在接受電台訪問時表示，倘一切順利，國家送贈香港的兩隻大熊貓可以在10月1日前到港，「程序上我們還要簽協議，簽完會有30天檢疫期，理論上做完這些，大致就可以運過來。當然要看熊貓屆時狀態，看那段時間是否適合等。」

中國大熊貓保護研究中心副主任，人稱「大熊貓超級奶爸」的李德生接受香港傳媒訪問時表示，今次將送贈香港的一對大熊貓，已累積一定的生活經歷，有利牠們熟悉環境，能夠成功繁殖的可能性很大。

李德生在四川臥龍國家級自然保護區從事大熊貓保育工作已30載，多年來與團隊利用科技，成功處理不少次的大熊貓繁殖問題，上年獲選為「中國力量十大年度人物」。

中央這次送贈香港的一對大熊貓，挑選時已考慮身體健康狀況、遺傳背景及性格等，5至8歲是已達到性成熟的年齡層，李德生說，只要牠們能順利適應新環境，相信可在較短時間內誕生下一代，「新一對大熊貓過去已累積一定的生活經歷，將有利牠們熟悉環境。」

李德生說，香港海洋公園為大熊貓建造的場館，能夠滿足日常餵飼、發情配種等需求，他對園方迎接大熊貓的前期工作充滿信心，但認為在營造大熊貓生活環境方面要多花心思，引發大熊貓的探索興致，例如避免把食物直接送到嘴邊，改為巧妙地藏在某些地方，吸引牠們尋找、探究。

熊貓研究中心過去10年成功繁殖256隻大熊貓，李德生說，海洋公園會派遣多批護理員到四川接受飼養管理、疾病防控及人工育幼等訓練，中心會將多年來繁殖大熊貓的經驗傳授給他們。