多啦A夢施魔法 助港吸客300萬 人氣變財氣

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展全球首站13日起在香港尖沙咀舉行。圖為展覽首日吸引大批公眾到場打卡。（中通社）

香港 盛事浪接浪，吸引大批遊客赴港，把人氣變財氣。多啦A夢巡迴特別展覽13日開鑼，市民與旅客蜂擁到尖沙咀星光大道 一帶觀賞，全日人潮如鯽。專程赴港欣賞展覽的旅客來自中國大陸、台灣、新加坡 、日本、菲律賓以至葡萄牙等地，有遊客目標打卡多啦A夢全港所有景點，部分人打算留港2至4天，購物、餐飲等花費5000多至逾萬元（港幣，下同，約640至逾1280美元）。

大公報報導，旅遊業界預計，今年暑假有近300萬旅客赴港，九成人會參觀展覽。酒店業人士估計，暑假酒店入住率達八、九成。

展覽由13日至8月11日舉行，各展區共有135隻立體雕塑。星光大道的免費展區雖受烈日直曬，不少未能預約到入場的遊人仍隔著圍欄打卡。大批搶到票的粉絲一早到商場內的收費區門外排隊，準備搶購限量紀念品，四、五款熱門紀念品於上午售罄。

從新加坡赴港的Anna說，上次赴港已是十多年前，早前看到多啦A夢展覽的宣傳，決定赴港旅遊四天，重溫童年回憶，「雖然沒搶到收費區門票，但也能狂買周邊紀念品，花費2000多元，其他住宿、吃飯等也有五、六千元，很值得！」

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展全球首站13日起在香港尖沙咀舉行。圖為展覽首日吸引大批公眾到場打卡。（中通社）

台灣旅客楊小姐穿上多啦A夢衣服與公仔打卡，花費千元購買紀念品，並在網上預訂了2000多元的紀念品，打算搭港鐵到各多啦A夢景點打卡。

30多人的菲律賓旅行團進免費區「打卡」，形容看到12米高的多啦A夢、並與不同造型的多啦A夢打卡是夢想成真。有團友透露，已兌換1.5萬港元赴港購物。

市民龔小姐特意穿了印有多啦A夢的藍色衫，早上八時就到場排隊搶購限量紀念品，最後花費兩千左右滿載而歸。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，今次展覽為香港增加旅遊吸引力，估計暑假每日有約250團訪港，約9000團友，主要來自內地，其他來自東南亞、日本、韓國等，預料未來30天內有約200萬至300萬旅客赴港，十居其九會參觀這展覽。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，7月訪港旅客數字明顯上升，暑假酒店入住率可望高達90%，追近以往旺季表現，一些特色酒店很快爆滿。他說今次展覽與零售、餐飲等行業聯乘，展示將盛事的人氣變成財氣。