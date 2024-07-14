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港科研公司遭商會設局失金51萬美元 警逮會計師等6人

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港警日前偵破一個詐騙集團，拘捕包括商人、會計師等6人，集團利用商會辦商業交流活動，聲稱能獲高額回報，廣招投資者入股，並利用他們人脈，假稱可向內地政府申請最多600萬元（港幣，下同，約76.8萬美元）科研補貼，誘使科研公司付申請費，導致11人及5間公司受騙損失約400萬元（約51萬美元）。

香港01報導，被指與詐騙活動有關的商會名為「全球華人企業家總商會」，其官方網頁大字標題「開拓創新，建設祖國，國家至上，統一大業」。詐騙集團涉嫌利用商會設「雞棚」（騙局），成員穿著名貴衣飾物，又聲稱與內地人士有深切來往，透過舉辦各式各樣的活動，包括交流會、講座、嘉年華、論壇等，蒙騙投資者及專業人士。

據了解，6名被捕人士分別為姓朱51歲男子，為案中主腦，負責「搭雞棚」，更曾經非禮案中2名女受害人，他報稱兼職顧問代理，據悉過往曾與其他詐騙案件有關；吳姓51歲女子，報稱商人；巫姓28歲男子，秘書公司持有人；陳姓42歲女子，報稱兼職導師；陳姓48歲男子及陳姓35歲男子，兩人是持牌會計師，當中35歲陳男疑為一間會計師事務所的創辦人。

據悉，被指與詐騙活動有關的商會，於2021年年底在香港註冊成立，至今約有數十名會員加入。根據商會網頁資料，聲稱商會於1992年在歐洲成立，有逾30年歷史。

據知，詐騙集團在2022年底開始籌謀詐騙計畫，然後在商業活動中接觸不同的受害人，訛稱有投資機遇、第一手消息、不同人脈等，吸引受害人支付入會費加入商會，再利用他們的人脈，透過口耳相傳，尋找新的詐騙對象。

騙徒訛稱該會計公司將會取代現時的四大會計師事務所，聲稱會有高額回報，受害人最終轉帳10萬至40萬元不等的入股費。當受害人成為股東後，集團成員會指示他們以會計公司名義，遊說一些本地科研公司，聲稱有先機可以率先向內地政府申請一個名為「深圳科技基金」的虛構津貼，獲取最多600萬元的現金補貼，受害人就可以從中賺取高額佣金。多間科研公司信以為真，繳付6萬至25萬元不等的申請費，卻不曾收到補貼，而受害人亦沒收到任何回佣或回報，驚悉受騙，今年4月起先後報警。

經警方深入調查後，警方發現朱男為詐騙集團主腦，其他被捕人的角色分別為銀行戶口持有人、兩間犯罪集團公司的董事。警方於7月9日至10日分別在上水、大埔、荃灣及香港仔住所，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕6人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

記者13日前往該商會位於上環一商廈的辦公室，並無人員當值。據了解，該辦公室不是經常有人工作，上周有清潔人員如常開工，亦未能內進。

詐騙集團 投資 香港

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