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港泳總特准9歲小泳手出賽 方力申倡改制度

香港新聞組／香港14日電
香港前泳將、藝人方力申與泳總爭議不斷升溫。（中新社資料照片）
香港前泳將、藝人方力申與泳總爭議不斷升溫。（中新社資料照片）

香港前泳將、藝人方力申近日於個人社交平台撰千字文，為旗下泳會的9歲小泳手達標卻無法岀戰錦標賽伸訴，事件隨即引起廣泛討論。泳總13日召開特別會議後發聲明，批准小泳手以個人身分參加分齡錦標賽，日後泳總將「就每宗個案作出考量」，並無具體回應方提出增設屬會升降班機制等建議。方表示，原意是不只為了其泳手，而是希望所有達標泳手都能參賽。方明言將會繼續跟進三級制的不公和漏洞，希望優化制度。

明報報導，方力申稱對小泳手能參賽感高興，強調原意是希望所有達標泳手都能參賽，希望制度可再改善。他又說，事情發展至今，相信社會已知悉泳總屬會三級制存不公及漏洞，更影響所有泳會資源分配，期望17日的會議可有更深入探討，為推動香港泳壇作貢獻。

香港前泳將、藝人方力申與泳總爭議不斷升溫。（中新社資料照片）
香港前泳將、藝人方力申與泳總爭議不斷升溫。（中新社資料照片）

泳總13日在公告解釋，設立三級屬會制度旨在有效分配游泳資源，強調轄下所有屬會均需定期提交資料作為年度評分，以審視屬會資格。公告又提及，泳總對任何促進游泳發展的建議均持開放態度，將積極檢視現有屬會制度及相關安排，期望透過改善制度創造更佳訓練環境。泳總會長王敏超前日稱最快本周召開執委會，了解轄下屬會資料及工作。

目前泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三個級別，競賽屬會的泳手不可參與本地錦標賽。泳總曾發聲明稱，若讓所有競賽屬會參加錦標賽，將影響屬會計分機制。

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