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20萬港人移民青壯居多 14萬赴英 憂工黨BNO簽證收緊

香港新聞組／香港13日電
英國內政部公布，2021年起至今年3月共有超過14萬持BNO港人移居英國；圖為香港機場已全面推行智能安檢系統。（中新社）
英國內政部公布，2021年起至今年3月共有超過14萬持BNO港人移居英國；圖為香港機場已全面推行智能安檢系統。（中新社）

2019年反送中運動之後引起香港一波移民潮，約有20萬港人離港移民，多數人選擇移往英國、加拿大。英國內政部公布，2021年起至今年3月有超過14萬持BNO港人移居英國，今年首季再批出約1萬宗BNO簽證申請。加拿大「救生艇計畫」今年上半年則已批出近6000宗簽證。但英國工黨上台後，移英港人特別關注移民政策會否大幅轉變，特別是BNO簽證。

綜合港媒報導，移民顧問曾指，移民海外的港人多屬年齡介於31至50歲左右的青壯年，而香港人口統計亦指，香港總勞動人口數目由2019年中的約399萬人持續下跌，去年底跌至379.5萬人。

英國2021年起為持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人推出移民英國簽證計畫，英國內政部統計，2021年及2022年，分別批出9.6萬及5.7萬份BNO簽證申請，今年首季就批出1萬737宗。由計畫推出起至今年3月，已有14.4萬港人透過有關計畫抵達英國。

加拿大移民局2021年推出「救生艇計畫」，今年首兩季，涉及香港人的升學及讀書簽證有5940宗，較去年首兩季多1000宗。

「Vote 4 HK」4月調查顯示，受訪的移英港人中81%已登記為選民。保守黨（20.8%）獲最多港人支持，其次是自由民主黨 (15.9%)，至於工黨(7.2%)則位列第三。外界關注日前英國工黨贏得大選，之後的移民政策是否會大幅轉變，特別是BNO簽證。

翻查資料，工黨政綱中有關BNO及移英港人的部分未明確提及延續BNO簽證政策，或擴大BNO簽證涵蓋範圍，只強調會以「長遠且有策略方式」，處理英國對華關係。英國廣播公司（BBC）引述雷丁大學政治學專家丁宏量分析，工黨政綱未提出控制移民數字的具體目標，說明移民並非工黨首要處理議題，沒有調整BNO政策的迫切需要。

香港保安局長鄧炳強9日受訪時正吿國安逃犯，縱然現在人家覺得你是一個棋子，利用你給你一些便利。但當你沒有利用價值的時候，你就變成了一個沒有身分的過街老鼠，哪裡都去不了。

鄧炳強6月指明羅冠聰、劉祖迪等6名通緝犯為指明潛逃者，並施行撤銷特區護照等6項措施。之後羅冠聰在臉書上發文表示，他自2021年起已不再使用特區護照，2020年在英國申請難民時，已將特區護照交給內政部，未再取回。劉祖迪也回應表示他只持有BNO護照，從未申請香港護照。

移民局 簽證 香港

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