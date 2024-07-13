港姐第二輪面試後集體退選 爆合約苛刻 TVB回應了

香港小姐2024選美賽，大熱門Annie張安妮日前宣布退選。（取材自小紅書）

香港 無線（TVB）每年都會舉辦「香港小姐競選」，日前剛完成今年的第二輪面試，其後鬧岀多位佳麗集體退選的消息，退選的佳麗包括林司檸、王艷、趙浚雯及張安妮等，部分已退選的佳麗於社交平台直言退選與TVB的合約有關，指合約條件苟刻，坦言不想簽約。TVB就事件發表聲明，強調⁠合約公平性，並指相關內容有誤導公眾之嫌。

綜合香港01、大公文匯網報導，今年香港小姐競選日前舉行第二輪面試，共有46位參選佳麗在電視城內見記者，作簡單自我介紹。不過當第二輪面試結束後，當日就忽然爆出多位佳麗接連退賽的消息。據悉多位參選佳麗均表示自己看過合約後，就決定退選，包括黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯等，共六位參選佳麗選擇退賽，不乏大熱門人選，令人大感意外。

據悉，退選的佳麗都是被無線的合約細節嚇到卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽……」，最後無奈之下選擇了退選。

其實一向有指無線的港姐合約條件苛刻，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無線簽港姐合約。其他苛刻細節就是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無線應允。

參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂事業的工作，包括接拍廣告以及開直播帶貨等，最令人難以接受是在該份合約期內是完全無薪的，直至成功當選得獎後，無線才會跟她們再簽藝人合約。

一名退選佳麗說，簽這麼長時間的合約，沒有寫底薪保證，也沒有寫明每個月有幾多工作。對她來說，不是很穩定，也沒有安全感。很多人都拿著合約問工作人員，可否解釋合約，工作人員說，有什麼再提出，不會再詳盡解釋。

TVB則強調⁠合約公平性，指公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則， 並且符合所有相關法律法規。同時合約是透明和具保護性。