我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

港姐第二輪面試後集體退選 爆合約苛刻 TVB回應了

香港新聞組／香港13日電
香港小姐2024選美賽，大熱門Annie張安妮日前宣布退選。（取材自小紅書）
香港小姐2024選美賽，大熱門Annie張安妮日前宣布退選。（取材自小紅書）

香港無線（TVB）每年都會舉辦「香港小姐競選」，日前剛完成今年的第二輪面試，其後鬧岀多位佳麗集體退選的消息，退選的佳麗包括林司檸、王艷、趙浚雯及張安妮等，部分已退選的佳麗於社交平台直言退選與TVB的合約有關，指合約條件苟刻，坦言不想簽約。TVB就事件發表聲明，強調⁠合約公平性，並指相關內容有誤導公眾之嫌。

綜合香港01、大公文匯網報導，今年香港小姐競選日前舉行第二輪面試，共有46位參選佳麗在電視城內見記者，作簡單自我介紹。不過當第二輪面試結束後，當日就忽然爆出多位佳麗接連退賽的消息。據悉多位參選佳麗均表示自己看過合約後，就決定退選，包括黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯等，共六位參選佳麗選擇退賽，不乏大熱門人選，令人大感意外。

據悉，退選的佳麗都是被無線的合約細節嚇到卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽……」，最後無奈之下選擇了退選。

其實一向有指無線的港姐合約條件苛刻，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無線簽港姐合約。其他苛刻細節就是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無線應允。

參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂事業的工作，包括接拍廣告以及開直播帶貨等，最令人難以接受是在該份合約期內是完全無薪的，直至成功當選得獎後，無線才會跟她們再簽藝人合約。

一名退選佳麗說，簽這麼長時間的合約，沒有寫底薪保證，也沒有寫明每個月有幾多工作。對她來說，不是很穩定，也沒有安全感。很多人都拿著合約問工作人員，可否解釋合約，工作人員說，有什麼再提出，不會再詳盡解釋。

TVB則強調⁠合約公平性，指公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則， 並且符合所有相關法律法規。同時合約是透明和具保護性。

香港

上一則

中經濟脆弱又失衡 6月進口意外下滑

下一則

多啦A夢任意門遍布港九 來看全球最高12公尺巨型塑像

延伸閱讀

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭

拜登退選疑雲籠罩 北約3天峰會落幕誓挺烏克蘭
好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期

好萊塢換拜聲起 麥克道格拉斯：難以想像拜登做完第2任期
拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

拜登記者會頻口誤 川普陣營讚「兩全其美」：不會退選又給攻擊材料

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30
圖為7月6日在湖南省岳陽市華容縣團洲垸拍攝的洞庭湖大堤決口現場。（新華社）

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

2024-07-06 10:09
目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷