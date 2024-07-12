港立會三讀通過強制舉報虐兒條例 知情不報可囚3個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會11日三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定教師、社工、醫護及院舍人員等25類專業人士知情必報嚴重虐兒個案，否則須負上刑責，建議違例最高監禁3個月及罰款5萬元（港幣，下同，約6403.7美元）；阻撓舉報同屬違法。條例將於刊憲後18個月生效。

大公、文匯報報導，勞工 及福利局局長孫玉菡形容，條例通過標誌為保護兒童邁出重要一步，將有逾10萬名指明專業人士一起守護兒童，同時意味虐兒行為更容易被揭發；強調港府 過去一年聆聽各界意見後定出現有罰則，已有足夠阻嚇力，局方會把握時間做好準備工作，預計明年下半年完成舉報指南。

《強制舉報虐待兒童條例草案》11日在立法會恢復二讀辯論。港府考慮法案委員會過去一年舉行9次會議提出的意見後，提出修正案，包括引入兩級刑罰制度，如指明專業人員違反舉報規定，一經循簡易程序定罪，罰款最高5萬元，若循公訴程序定罪，罰款最高5萬元和判監3個月。

港府在修正案列出構成嚴重傷害的元素，增加舉報門檻確定性；修正案亦增加免責辯護條文，容許專業人員可提出合理辯解。

多名議員就應否加重罰則激辯，議員田北辰認為罰則太輕，法庭判刑亦傾向從寬不從嚴，恐最終刑罰會欠缺阻嚇力，故提出修正案把刑期由3個月提高至一年，「將來若再有人神共憤的虐兒個案發生，不舉報者或會獲得輕判，屆時會引起社會嘩然。」議員張欣宇亦認同將罰則提高至一年並不苛刻。議員陳沛良關注到立法後可能出現濫報情況，會對社署及警方的人手及資源造成極大壓力。

條例最終在79票贊成、0票反對、1票棄權下三讀通過。

孫玉菡表示，港府提出的罰則與現行沒有舉報販毒、恐怖活動、有組織及嚴重罪行等相同，已取得適當平衡。他透露，港府會在條例刊憲後18個月的過渡期內為強制舉報者提供培訓，由社福界、教育界及醫療衛生界3個專業顧問團制訂舉報決策流程圖，減少誤報與濫報。