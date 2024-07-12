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港警換槍補彈加速 中產取代美製 全換需時12年

香港特派員李春／香港12日電
圖為今年6月22日香港警察學院舉行結業會操，護旗方隊入場。（中通社）
圖為今年6月22日香港警察學院舉行結業會操，護旗方隊入場。（中通社）

香港警方宣布更換手槍計畫，購置兩款內地製曲尺手槍，取代使用多年的美國製點三八左輪手槍，最快本月25日有警察佩新槍執勤。香港警方稱新槍符合國際標準，但未回應換搶是否與內地制裁美國軍火企業有關。

香港警方宣布，已購入內地兩款半自動手槍，包括CS/LP5型自動手槍、CF98-A式半自動手槍，取代美國製史密斯威森10型「點三八」左輪手槍和SIG P250。首批完成訓練人員本月底將配備新手槍執勤，受訓需時約3天並要通過考核，預計整個警隊需約12年才能全面更換。

香港警方稱，現時使用的手槍效能未能完全配合警隊要求，新手槍更貼合亞洲人的握槍尺寸，設有手動安全掣，減低走火風險。警隊將分階段進行新手槍的訓練，首批接受訓練的包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊等，最快本月25日有首批人員完成訓練後，會轉用新手槍；仍未接受訓練的警員則繼續使用舊手槍。

香港警務處槍械訓練科總督察鄧子良說，新手槍所使用的口徑都使用9毫米子彈，但新手槍與現有轉輪手槍相比，在補充子彈方面速度更快，更換彈匣簡單快捷，可提高警務人員槍械戒備能力。關於新手槍的射程、準繩度等槍械使用的細節，與現在所使用的手槍相若，亦符合國際標準，警隊使用槍械的指引是維持不變。

香港警務處支援部警司高卓恒說，被取代的兩款手槍，是現時軍裝人員使用的史密斯威森軍警10型左輪手槍，以及刑事單位人員採用的西格紹爾P250半自動手槍。

警方未有透露購入新手槍的數目和費用，指牽涉保密資料及行動細節。至於更換手槍是否與中方制裁美國軍工企業有關，警方未有回應。

史密斯&威森軍警10型手槍是由美國史密斯&威森公司推出的左輪手槍，該槍曾普遍地獲世界各地的軍隊和執法機關所採用。據悉除香港警察外，香港懲教署、香港海關、香港入境處、香港廉政公署也有使用這一手槍。西格紹爾P250半自動手槍生產商為西格&紹爾，原產地為美國。這兩間手槍生產商，暫時不在對台售武而被北京制裁的軍工企業名單上。

香港

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