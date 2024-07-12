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港再傳內地婦企圖擄童 在粉嶺公園跟蹤

香港特派員李春／香港12日電
香港3日發生一名3歲男童光天化日下在商場內遭人掩嘴擄走，家人被勒索66萬泰達幣。圖為警方4日救回人質及逮捕兩名涉案女子後，召開記者會說明整起事件。（中通社）
香港3日發生一名3歲男童光天化日下在商場內遭人掩嘴擄走，家人被勒索66萬泰達幣。圖為警方4日救回人質及逮捕兩名涉案女子後，召開記者會說明整起事件。（中通社）

繼月初香港新界將軍澳發生男童綁架案後，香港再出現疑似企圖拐帶兒童案，香港粉嶺一間幼稚園學童，9日在公園內被可疑內地女子跟蹤，校方得悉事件後即日發通告，提醒家長小心看顧子女，警方10日派出制服警察及便衣探員在附近加強巡邏。

事發9日下午，粉嶺祥華邨一間幼稚園有K1級學童在公園玩耍，疑被一名操普通話的女子跟蹤。網上圖文顯示，粉嶺基督教香港信義會祥華幼稚園向家長發通告，指有家長分享在9日中午放學時段，發現一名操流利普通話女士形跡可疑，在粉嶺中心對開的公園徘徊，然後一直盯著及跟隨其中一位K1孩童玩耍。

校方通告說，幸好家長及時發現及喝令該名女士，隨後該女子悄悄與遠處的另一名男子離開。校方指家長們擔心區內出現誘拐集團。呼籲父母們接送學童時，要加倍小心看顧，切勿放任讓子女自行走動。

據報校方說家長擔心區內出現誘拐集團，已將事件通知香港教育局等相關部門，香港警方警民關係組亦跟進事件，10日已派警員在附近一帶巡邏。

此前7月3日，一名三歲男童在香港新界將軍澳廣場被擄走，事後綁架犯使用Telegram勒索男童父母等值500萬港元的泰達幣（USDT），警方隨後救出男童並拘捕兩名女子。

香港警方事後證實，案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查，已在4日清晨成功救出被綁男童，並拘捕兩名涉案人士，案中兩名被捕女子均為38歲及報稱無業，一人持有香港身分證，一人持內地往來港澳通行證，不排除有人因財務問題犯案。

香港 教育局

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