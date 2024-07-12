港人均財富58萬美元 亞洲第1全球第3 財富中位數20萬

瑞銀最新發表的「全球財富報告」，指出香港人均擁有454萬港元，排名世界第三，百萬美元富翁比率約10%，與澳洲水平相當；圖為中環街頭。（中新社）

瑞銀發表2024全球財富報告，數據顯示去年香港 人均財富約58.2萬美元（約454萬港元），較2022年高出5.5%，全球排名第3，僅次於瑞士及盧森堡，在亞洲排首位。港人財富中位數20.69萬美元（161萬港元），位列全球第4。是次報告重點分析全球56個經濟體，這些經濟體在2022年代表全球92%以上的財富。

綜合大公、文匯報、經濟日報報導，瑞銀報告顯示，香港成年人平均財富位居全球第三位，第一位為瑞士，人均70.96萬美元；第二位的盧森堡人均60.75萬美元；被視為香港主要競爭對手的新加坡 人均39.77萬美元，排名全球第八。

報告亦顯示，在百萬美元富翁比率方面，香港的百萬美元富翁比率約為10%，與澳洲 水平相當。位於歐洲西北部的盧森堡奪冠，百萬美元富翁比率逾16%，其次是瑞士，比率接近15%；紐西蘭、美國、丹麥以及荷蘭的比率約為9%，新加坡以6.5%的比率緊隨其後。

美國依然擁有全世界最多的百萬富翁，接近2200萬人，占全球百萬富翁數的38%，中國內地則位居第2，人數略高於600萬人，占10%。

瑞銀全球財富管理首席經濟師Paul Donovan相信，60%全球財富少於1萬美元人士，將可以脫離這個階層。瑞銀報告顯示，於2000年至2023年間，全球財富少於1萬美元的成年人比率幾乎減半；大部分人士的財富成功「上一層樓」，達到1萬至10萬美元的階層，增幅超過一倍。

瑞銀又預測，2023年至2028年，基本所有樣本經濟體的人均財富都將持續增長；香港在5年間人均百萬美元富翁人數上漲17%達到約73.7萬人，漲幅處於全球中間水平；新加坡將上漲13%，而中國內地將上漲8%，較為乏力。該報告同時預測，2028年荷蘭的百萬富翁人數將從約123.16萬人，下降4%至約117.93萬人。此外，美國百萬富翁的總人數將增加16%、德國增加14%、法國增加16%，以及日本增加28%

報告又顯示，去年全球財富增長4.2%，經通膨調整的全球財富增長近8.4%。由於強勢美元的貨幣效應，2022年全球財富一度出現3%的負增長。過去15年中，亞太地區的財富增幅最大，增長近177%；緊接着是美洲，增長近146%；歐洲、中東和非洲地區僅增長44%。