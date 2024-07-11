紓解牙醫荒 修例通過 非本地培訓牙醫准赴港執業

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會10日三讀通過《牙醫註冊修訂條例草案》，增設新途徑容許非本地培訓牙醫赴港執業，以及規定由明年起，本地牙醫畢業生須在指明機構進行一年實習才可正式註冊。醫務衛生局局長盧寵茂表示，10日是香港牙醫專業的歷史性時刻，是逾60年來就該條例首次進行最大規模的全面修訂。多位立法會議員表示，修例有助紓解牙醫人手短缺問題。

大公報報導，《牙醫註冊修訂條例草案》增設新途徑，包括開放予所有牙醫的有限度註冊，以及為專科牙醫而設的特別註冊。非本地培訓牙醫須在衛生署等指明機構服務五年，獲受雇機構按牙管會準則證明表現令人滿意，可獲豁免部分或完全免試，屆時通過許可試所須考核部分後，便可改為正式註冊，在香港自由執業。

盧寵茂表示，香港牙醫人手不足，截至今年7月1日，衛生署牙科醫生370個職位中，有110個空缺，加上退休 潮臨近，容許合資格非本地培訓牙醫赴港執業，可增加人手，更好支援公營和資助牙科服務。他亦表示，指明機構如有空缺，而未能由本地牙醫填補，才會有機會讓非本地培訓牙醫透過機制赴港執業，一旦人手充足，引入亦會停止。

盧寵茂表示，衛生署將盡快到不同地區招聘，安排有興趣赴港的牙醫面試，爭取於明年第一季有第一批非本地培訓牙醫透過機制赴港。至於牙醫畢業生實習安排，是在資深牙醫督導下，畢業生在不同單位服務，為未經篩選的真實病人作診療，絕非牙醫學院模擬訓練能比擬。

民建聯立法會議員陳永光表示，現時內地或海外的牙醫有優厚待遇，未必願意赴港發展，建議港府 做好海外宣傳推廣，善用薪酬福利吸引赴港。

法案委員會主席、自由黨立法會議員張宇人則表示，現時公營牙醫人手不足、私營牙科昂貴，不少市民北上求醫，但面對種種問題。他表示1997年回歸後，牙醫服務奉行保護主義、不向外開放，現時只有香港大學有牙科課程，對香港現實情況是杯水車薪。他表示坊間經常表示專業自主、學術自由要尊重，但對現時情況貌似極大諷刺，質疑港大牙醫學院是「誤了學生、誤了社會」，是否要公開譴責。