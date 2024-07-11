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女皇陛下、總督...港刪殖民字眼草案立會通過 議員促加快步伐

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港立法會10日通過《2024年成文法（雜項規定）條例草案》。草案針對不切合香港特區憲制地位的提述作出簡單直接適應化修改，並修改香港法例中殖民色彩字眼的提述，如「女皇陛下」、「總督」、「立法局」等字眼。多名議員認為港府修改法例的進展太慢，盼加快步伐。

明報報導，署理律政司長張國鈞表示，《草案》旨在更新及完善香港法例，以及法律適應化修改，修訂過時提述，各項修訂均屬輕微、技術性且沒爭議。他說，當局明白有關工作重要和迫切，會繼續努力修改和更新其他條文。

據報導，《草案》共就73條法例適應化修改，取代已不合香港憲制地位的字眼，包括以「行政長官」取代「總督」、以「香港」取代「殖民地」、以「立法會」取代「立法局」等。修例亦將《商船（最少乘客空間）規例》當中「香港、中國沿岸、台灣」的字句，以「內地」取代「中國」，當局稱旨在避免隱含主權方面的意義。

報導稱，《草案》同時就32條法例作輕微技術修訂，包括廢除多項過時條文，其中《往香港以外地方就業合約條例》有條文提述2018年已廢除的第64號國際勞工公約，《郵政署條例》則有條文關於香港郵政未曾或已停止提供的服務如電報匯票、郵政匯票等。《草案》亦將《香港輔助警隊條例》針對「刻意致使輔警隊的聲譽受損的行為」修訂為「相當可能令輔警隊的聲譽受損的行為」，使有關紀律處分制度與《警察（紀律）規例》一致。

報導說，經民聯梁美芬支持修例，批評香港法例包含殖民地相關字眼猶如「洗腦」，擔心令人誤解香港並未完全回歸中國。新民黨李梓敬亦稱今次修例「姍姍來遲」，冀有關修訂步伐更進取。選委界鄧飛表示，法律適應化並非字義上簡單改動，而是反映回歸前後香港憲制改變，建議港府加強宣傳和教育，協助市民理解。

香港 郵政 港府

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