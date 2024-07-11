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外籍港人辦內地通行證10分鐘搞定 開辦首日申領踴躍

香港新聞組／香港11日電
有外籍人士10日到位於香港中旅證件服務港島中心，申領非中國籍的「港澳居民來往內地通行證」，往返內地將更便利。（中新社）
有外籍人士10日到位於香港中旅證件服務港島中心，申領非中國籍的「港澳居民來往內地通行證」，往返內地將更便利。（中新社）

中國全力支持香港，7月1日再推出多項挺港惠港政策，包括港澳永久性居民中的非中國籍人員可申領「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。7月10日是接受申請首日，全港各香港中旅證件服務中心一早已有不少外籍人士前往辦理。

大公報報導，「現在方便了，一拿到證件我就會過關到內地體驗，說走就走！」擁有香港永久性居民身分、經常赴內地包括大灣區城市經商的美籍商人表示，他見證中國數十年的巨變，有了證件更方便我過關了。」其他前往申請證件的人士紛紛表示，新政策免去了申請簽證的繁瑣程序，並會在過關時更為便捷，獲得證件後他們將增加前往內地的頻率。

位於上環的香港中旅證件服務港島中心，特意開闢兩條「非中國籍通行證櫃枱」，並陸續有外籍人士前往辦證，他們在工作人員的指引下完成材料遞交、拍照等流程，完成申請僅約10至15分鐘。

現場工作人員表示，當天上午開始辦公後，便有不少外籍人士陸續前去辦理，亦有不少市民替他們的外籍朋友諮詢申請事宜，中心已預備充足人手加以應對。

「如今去內地的理由實在太多了，我平均每個月會去一次，拿到通行證後相信會更加頻繁。」巴基斯坦籍的Ken在港生活多年，他表示，目前到內地需要辦理中國簽證，不僅需要提交很多材料，在過關時也只能走人工通道，十分費時，期待拿到證件後立刻過關體驗。

同樣來自巴基斯坦的Zohaib表示，原本須準備太多材料，因此只多年前曾去內地。期待這次拿到證件後，也可像香港朋友那樣常去深圳過周末。

來自加拿大的Kevin早已扎根香港，他表示，「我太太和兩個孩子都有『回鄉證』，只有我還需要辦理簽證。」Kevin說，自1990年初次前往內地，之後30多年間幾乎走遍半個中國。「我見證了內地人們生活品質提高，在內地旅行時感到非常安全，即使一個人凌晨走在街上也不會擔心治安問題。」

來自美國的Ambos每周都會去內地經商，來往內地大灣區城市已成為生活的一部分，他相信有了「通行證」後生活會更方便，他表示整個辦理過程都簡單、容易，僅須20分鐘便完成辦理手續。

香港 簽證 灣區

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