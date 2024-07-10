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港故宮展明代106件陶瓷珍品 21件國家一級文物

香港新聞組／香港10日電
香港故宮10日起展出106件明代陶瓷珍品，其中國家一級文物有21件；圖為國家一級文物、明洪武年間景德鎮御窯「釉裡紅松竹梅圖玉壺春瓶」。（中新社）
香港故宮10日起展出106件明代陶瓷珍品，其中國家一級文物有21件；圖為國家一級文物、明洪武年間景德鎮御窯「釉裡紅松竹梅圖玉壺春瓶」。（中新社）

香港故宮文化博物館開幕兩周年之際，由香港故宮與故宮博物院聯合主辦的全新專題展覽「流光彰色──故宮博物院藏明代陶瓷珍品」，10日起在香港故宮文化博物館展廳3開放予公眾參觀，展期兩年。

大公報報導，展覽透過故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品──當中包括21件國家一級文物，聯同香港故宮7件藏品，薈萃明代早、中、晚期陶瓷名品，展現明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就。

今次展覽為香港故宮與故宮博物院聯合主辦的第10個展覽，是繼香港故宮開幕展「凝土為器──故宮博物院珍藏陶瓷」後另一個全新的大型中國陶瓷展。據香港故宮副館長王伊悠介紹，陶瓷是故宮博物院的一大珍藏種類，在186多萬件院藏中，陶瓷類文物約占逾36萬件，主要繼承明、清兩代的宮廷典藏，量大質精，品類蔚然大觀。

明代是中國陶瓷發展史上最鼎盛的時期之一，瓷器品質精良，呈現出多姿多彩的面貌，「流光彰色」展覽分三個單元，從造型、釉色、紋飾等方面，展現明代早、中、晚期陶瓷工藝的發展演變和所取得的傑出成就，同時反映出明代歷史、科技發展，以及文化交流的縮影。

今次亮相的故宮博物院珍寶，幾乎全部首次到香港展覽，當中國家一級文物共21件，包括洪武釉裡紅松竹梅圖玉壺春瓶、正統青花礬紅彩海水龍紋盤、成化鬥彩三秋杯及萬曆五彩蓮池花鳥圖蒜頭瓶等。香港故宮助理研究員喬夢提到，今次展覽還呈現出景德鎮御窯發展建立的過程，以及皇帝審美對陶瓷風格的影響。

香港故宮10日起展出106件明代陶瓷珍品，其中國家一級文物有21件；圖為國家一級...
香港故宮10日起展出106件明代陶瓷珍品，其中國家一級文物有21件；圖為國家一級文物、明萬曆年間景德鎮御窯「五彩蓮池花鳥圖蒜頭瓶」。（中新社）

香港故宮將在展覽期間通過教育活動加深觀眾認識明代瓷器，包括舉辦講座和陶藝工作坊，令參加者不僅可以通過策展人和其他陶瓷專家了解明代御用瓷器的發展歷史和對全球的影響，還可從「流光彰色」展覽的展品中汲取靈感，繪製獨一無二的陶瓷作品。

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