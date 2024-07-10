港公僕登富士山猝死 今夏開山後首宗 裝備齊全妻同行

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名58歲香港 男子攀登日本 富士山途中不適，其後證實死亡，是富士山今夏開山後首宗死亡事件。死者為任職香港工業貿易署的公務員。工貿署回覆查詢時表示，對於一名職員在外地離世深感難過，署方已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供協助。

明報引述日本放送協會（NHK）和山梨放送報導，事主8日下午約1時半與妻子一起從吉田步道的五合目開始登山。到八合目附近時，事主身體不適，前往附近登山小屋休息，之後繼續登山。晚上約8時半，他再感不適並失去知覺。路過登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的車輛將事主送到位於八合目的救護所，醫生其後確認男子身亡。

報導稱事主屬中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正調查詳細死因。日本富士山的登山步道7月1日起開放，這是今夏開山以來首宗死亡個案。

據報導，香港入境處表示，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解及跟進，會繼續按家屬意願提供協助。翻查港府 電話簿，工業貿易署一名黃姓高級系統經理，職位9日晚已由另一同事兼任。

報導稱，富士山一向是熱門景點，每年7月至9月上旬的登山季吸引逾22萬遊客。過往有山客因山屋客滿或想挑戰自己，選擇單日來回，俗稱「彈丸登山」，結果導致受傷或生病。為應對登山客持續增加，山梨縣今年7月1日起採取三大新措施：限制從吉田步道登富士山的單日登山人數上限4000、徵收每人2000日圓（約12.3美元）通行費，及每日下午4時至翌日凌晨3時禁止無預約山屋的山客進入吉田步道。

報導指，至於另外3條位於靜岡縣境內的步道也有類似政策禁止「彈丸登山」，每日下午4時至翌日凌晨僅允許已預訂山屋的登山者入山。

另據大公、文匯報報導，海拔3776米高的富士山，夏天以外日子基本上所有登山口關閉。香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，當到達海拔3000米以上位置，部分人會出現頭痛、呼吸及心跳加快等輕微高山症狀，提醒中年以上人士，出發前應進行健康檢查做好風險管理。