我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

港公僕登富士山猝死 今夏開山後首宗 裝備齊全妻同行

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名58歲香港男子攀登日本富士山途中不適，其後證實死亡，是富士山今夏開山後首宗死亡事件。死者為任職香港工業貿易署的公務員。工貿署回覆查詢時表示，對於一名職員在外地離世深感難過，署方已聯絡事主的家人致以深切慰問，並會提供協助。

明報引述日本放送協會（NHK）和山梨放送報導，事主8日下午約1時半與妻子一起從吉田步道的五合目開始登山。到八合目附近時，事主身體不適，前往附近登山小屋休息，之後繼續登山。晚上約8時半，他再感不適並失去知覺。路過登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的車輛將事主送到位於八合目的救護所，醫生其後確認男子身亡。

報導稱事主屬中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正調查詳細死因。日本富士山的登山步道7月1日起開放，這是今夏開山以來首宗死亡個案。

據報導，香港入境處表示，接獲求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐日本大使館了解及跟進，會繼續按家屬意願提供協助。翻查港府電話簿，工業貿易署一名黃姓高級系統經理，職位9日晚已由另一同事兼任。

報導稱，富士山一向是熱門景點，每年7月至9月上旬的登山季吸引逾22萬遊客。過往有山客因山屋客滿或想挑戰自己，選擇單日來回，俗稱「彈丸登山」，結果導致受傷或生病。為應對登山客持續增加，山梨縣今年7月1日起採取三大新措施：限制從吉田步道登富士山的單日登山人數上限4000、徵收每人2000日圓（約12.3美元）通行費，及每日下午4時至翌日凌晨3時禁止無預約山屋的山客進入吉田步道。

報導指，至於另外3條位於靜岡縣境內的步道也有類似政策禁止「彈丸登山」，每日下午4時至翌日凌晨僅允許已預訂山屋的登山者入山。

另據大公、文匯報報導，海拔3776米高的富士山，夏天以外日子基本上所有登山口關閉。香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德表示，當到達海拔3000米以上位置，部分人會出現頭痛、呼吸及心跳加快等輕微高山症狀，提醒中年以上人士，出發前應進行健康檢查做好風險管理。

香港 日本 港府

上一則

香港初選案 3前高官為民主黨前主席胡志偉求情

下一則

廣州放寬限制 港澳台、外籍人士可買樓 須自住自用

延伸閱讀

中國58歲男子登富士山死亡 今夏開山後首例

中國58歲男子登富士山死亡 今夏開山後首例
內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港
日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景留影

日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景留影
日本富士山登山季開始 管制措施正式上路

日本富士山登山季開始 管制措施正式上路

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了