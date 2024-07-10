香港初選案 3前高官為民主黨前主席胡志偉求情

香港示意圖。圖／ingimage

香港 迄今最大宗國家安全案件泛民主派初選案進入罪行成立者求情（減刑答辯）階段，據報導，認罪的民主黨前主席胡志偉獲3名前高官為他寫求情信。

中央社綜合港媒報導，辯方8日在庭上透露，3位前高官為胡志偉向法官寫求情信，指胡志偉為人溫和理性，備受各界尊重；他們是前運輸及房屋局局長張炳良及副局長邱誠武，以及勞工及福利局前局長羅致光。

據報導，胡志偉的辯護律師還在庭上表示，胡志偉沒有提倡「攬炒」和無差別否決財政預算 案，即使違反顛覆國家政權罪，也只是「積極參加者」，應判較低刑期。

香港國安法規定，犯下顛覆國家政權罪的人，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根據法官在今年5月30日的判決中指出，首被告香港大學法律學院前副教授戴耀廷是計畫的大腦及主要推手。

戴耀廷等人發起初選的目的，是要獲得立法會「35+」議席，即議席過半，逼政府回應「反送中 」運動所提出的「五大訴求」。

戴耀廷也提出「攬炒十步曲」，包括無差別否決政府撥款，而根據基本法，財政預算案如果兩次遭否決，行政長官（特首）就要解散立法會，重選的立法會再否決預算案的話，特首就要辭職。

2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+初選」，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席。

2021年初，警方拘捕了53人，其後起訴其中47人，包括戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒等，大部分人不獲准交保外出，至今被收押約3年。