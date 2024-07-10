港35選手出戰奧運 獎金加碼2成 金牌可獲76.8萬美元

巴黎奧運會26日開幕，香港代表團授旗典禮9日在港府總部舉行。署理行政長官陳國基等嘉賓主禮授旗儀式。（中通社）

巴黎奧運 會將於本月26日至8月11日舉行，香港 代表團9日出席港府 總部舉行的授旗儀式，由署理行政長官陳國基授旗予團長施文信。陳國基並宣布，由賽馬會贊助體院推出的賽馬會優秀運動員獎勵計畫將加碼，今屆奧運獎金較上屆增兩成，個人金牌獎金上調至600萬元（港幣，下同，約76.8萬美元），團體賽金牌則增至1200萬元。

大公、文匯報報導，港協暨奧委會亦正式公布巴黎奧運港隊名單，16男19女共35名運動員將出戰12個大項（13個細項），相比上屆東京奧運的46人及2016年里約奧運的38人為少。

隨著上月30日截標的田徑項目9日落實由男子100米代表刁俊稀獲得外卡參加，加上香港單車總會9日公布李思穎獲場地女子全能賽及個人公路賽資格，及劉允祐獲男子個人公路賽資格，港隊35人大軍名單正式出爐。

24歲的刁俊稀在5月的香港錦標賽跑出10.33秒刷新個人最佳時間奪冠，位列香港男子100米排名第一；他透露8日才收到通知，坦言這個奧運資格別具意義。至於23歲「小女車神」李思穎及27歲的劉允祐同樣首次參與奧運，兩人已在法國備戰。

巴黎奧運會26日開幕，香港代表團授旗典禮9日在港府總部舉行。署理行政長官陳國基等嘉賓主禮授旗儀式。（中通社）

陳國基致辭時透露，得悉巴黎氣溫較高，經過港府、中聯辦和港協暨奧委會協調後，將運送45部流動冷氣機到巴黎選手村，他同時公布另一個好消息，今屆奧運獎牌獎金將會加碼兩成，其中個人項目金牌獎金將增至600萬元，銀、銅牌分別增至300萬及150萬元；團體賽金牌則會增至1200萬元，銀、銅牌獎金分別是600萬及300萬元，陳國基表示港府將全方位協助運動員爭取佳績。

以往奧運會揭幕前，均會在選手村內舉行升旗禮，惟巴黎奧運香港代表團團長施文信指，今屆奧運將不設升旗禮，坦言對此感到驚訝和失望。

為了加強宣傳奧運會和凝聚市民對運動員的支持，港協暨奧委會在金鐘添馬公園設置奧運主題裝置，揭幕儀式9日在金鐘添馬公園舉行。現場除有奧運吉祥物弗里吉外，還有由奧運五環和紫荊花組成的港協暨奧委會標誌，夜晚配以燈光點綴，公眾即日起至8月11日可到場打卡留念，表達對香港運動員的支持。