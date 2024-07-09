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港一年內規管網約車平台 嚴打「白牌車」

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港網約出租車服務日漸流行，卻也衍生了監管不足及乘客安全等問題。港府建議透過發牌或許可證制度規管網約車平台，並按審批條件營運業務，否則均屬違法。港府同時建議修例打擊「白牌車」，參考外地情況，若涉及非法出租或取酬載客，一經法庭定罪，可被暫時取消駕駛執照資格，例如停牌一年。

大公報報導，港府計畫今年稍後展開後續研究，六個月內檢視進展，一年內完成研究，目標於2025年制定立法建議。有立法會議員認為，相關研究是迎合社會變化和市民需求，但當局必須平衡各方利益，審慎評估社會情況，讓的士和網約車雙贏共存。

運輸及物流局8日向立法會提交文件，建議考慮發牌規管網約車平台，條件包括：確保平台提供的出租車持有牌照，購買包括乘客在內的相關保險，司機也要接受體檢及考牌。目前私家出租汽車許可證為上限1500個，至於會否在平台之下增加領取出租許可證的私家車數目，仍然需時研究，預料一年內完成。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強認為，以法例規管網約車平台，可以保障的士業界持續發展，同時期望研究方向可容納多種營運模式，例如傳統的士同樣可加入網約平台等。對於港府建議非法取酬載客定罪後擬須停牌一年，何志強認同加強阻嚇力，同時建議可增加其他罰則。

香港的士小巴商總會會長周國強則表示，現時網約車平台存在灰色地帶，導致不少「網約白牌車」在市區遊走，相信港府發牌規管網約車平台可堵塞漏洞，以更好保障乘客利益。他推測，港府在控制牌照數目，以分為不同車隊，將來推行新營運模式時可更為暢順。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，相關研究是迎合社會變化和市民需求的合理做法，但由於研究結果將影響3萬多名的士從業員的生計，以及網約車在香港的長遠發展，當局必須平衡各方利益，審慎評估社會情況，才考慮應否仿效內地或海外做法，訂立有效規管網約車平台的措施，以及落實時間表。

網約車 港府 香港

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