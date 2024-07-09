內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

香港特首李家超及夫人8日在四川展開訪問行程；圖為他們到中國大熊貓保護研究中心都江堰基地探訪大熊貓。（中通社）

香港 特首李家超應四川省邀請，率團到當地商討和了解有關中央贈送香港特區一對大熊貓赴港的整體安排，並和四川省領導會面。8日一行人冒雨到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地參觀，李家超形容基地的大熊貓體態有強壯、有優雅，港府 正爭取盡快將大熊貓在十一國慶前送抵香港，相信香港市民看見大熊貓會感到激動與親切。

大公、文匯報報導，8日上午李家超及夫人李林麗嬋等一行人到訪都江堰基地，與國家林草局副局長、黨組成員李雲卿及熊貓中心黨委書記、副主任路永斌會面，了解關於大熊貓保育和討論四川與香港在這方面的進一步合作，雙方亦商討了大熊貓赴港的安排細節，共同推動盡早、妥善地把一對大熊貓送到香港。

其後一行人到達基地雙楠園觀察大熊貓，此時正在下大雨，李家超與夫人乘搭基地安排的高爾夫球車。一行人撐着雨傘首先觀察一對共同生活的大熊貓，「巢天驕」和「頓頓」。「頓頓」，又名「豆伴」，是一頭雌性大熊貓，目前4歲；「巢天驕」是園內的網紅大熊貓，不少網民會關注牠。然後一行人到基地內的雙楠區與大熊貓互動，在園內觀看一隻名為「娥眉」的雌性大熊貓，該大熊貓在卧龍神樹坪大熊貓基地出世，即將滿4歲。

李家超表示，很多隻大熊貓都非常吸引，有男有女，體態有強壯、有優雅。他直言來到基地感到特別開心，相信一對大熊貓來到香港的時候，香港市民看見亦一定好像他的心情一樣，「又激動、又親切，又希望和牠們有更近距離的接觸。」他強調，港府會爭取在十一前將大熊貓送到香港。

離開基地後，一行人下午到訪香港有份援建的四川香港馬會奧林匹克運動學校與學生交流。他很高興該校現已作為四川競技體育重要訓練基地，並成為川港青少年交流的重要平台。

此外，港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄以及海洋公園代表亦有隨行。楊潤雄8日在社交平台表示，局方已與四川省和國家林業和草原局對接，並緊密聯繫海洋公園，就贈送大熊貓給香港作出商討及安排，希望盡快迎接一對大熊貓到香港。