我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

「充氣奇蹟」挨批綠金字塔像屍體帳幕 巨石陣似墳場

香港新聞組／香港9日電
引發爭議的綠光照金字塔。（視頻截圖）
引發爭議的綠光照金字塔。（視頻截圖）

正在香港中環海濱展出的「中環夏誌」5個「充氣奇蹟」的白色裝置，近日開放參觀後引起爭議。充氣裝置原創作者、亞美尼亞AI藝術家Joann早前批評展品醜陋，主辦方製成實物後未有徵求她同意就展出；主辦單位CVM 8日晚發聲明，對展覽引發的爭議致歉，並代原創者發聲明，指她從不同網路媒體收到的相片質素低及不專業，難以準確評價裝置外觀。

明報報導，Joann在聲明中確認，曾授權CVM使用概念，在港創作實體充氣裝置，但沒參與其中，有關活動免費，自己沒收報酬。她稱，主辦方受其作品啟發，毋須完全複製設計。發展局8日表示，對海濱發展有不同意見和聲音屬意料內，市民表達的意見會為港府和主辦單位提供有用參考。

另據香港經濟日報報導，策展人區瑞蓮8日早在電台節目表示，今次展出屬「二次創作」，已邀請Joann親身赴港觀看展覽，又呼籲市民「親身親眼來看，別活在網路世界」。

區瑞蓮稱，主辦方今年3月聯絡Joann，對方同意展覽可以描述為受她作品「啟發」，完成實體作品後亦有發送照片給Joann，對方看過沒有提出反對。區瑞蓮認為圖片，與實物可說是有8、9成相近，惟原作品由AI生成，實體化時要考慮結構及公眾安全等因素，故作出微調。

香港中環海濱活動的「埃及金字塔」充氣裝置布景。（中新社）
香港中環海濱活動的「埃及金字塔」充氣裝置布景。（中新社）

網上流傳其中一個裝置金字塔有綠色燈光映射，遭網民嘲笑像「屍體帳幕」。區瑞蓮澄清指曾測試12種顏色的燈光，從未挑選過綠色作該金字塔的打燈顏色，相信該照片是在展品未完成時、進行燈光測試期間拍攝。

至於有網民批評巨石陣似墳場，區瑞蓮指，反映作者天真、有創意的原意，充氣設施以一家大小為目標參觀者，讓小朋友彈跳「放電」，襯托藍天白雲，拍照效果漂亮，如有人對個別顏色有避忌，是個人喜好問題。

區瑞蓮重申，「中環夏誌」活動已舉辦8年，費用全免，不屬於港府項目，亦不受公帑資助，3天已吸引超過1萬2000人到場。

今午Facebook群組「香港風景攝影會」流傳一組圖片，顯示充氣展品已「放氣」。主辦方回應查詢時指，充氣裝置每晚關閉後會「放氣」，開放前會重新充氣。

香港 港府 AI

上一則

港一年內規管網約車平台 嚴打「白牌車」

下一則

香港公屋明年起加租1成 影響3成港人 寬免2.2萬困難戶

延伸閱讀

男遭打死藏屍衣櫃 警逮3共犯

男遭打死藏屍衣櫃 警逮3共犯
捅死同志同學 男判一級謀殺、仇恨犯罪

捅死同志同學 男判一級謀殺、仇恨犯罪
港拚「低空經濟」 擬推無人機載貨 長遠可推空中的士

港拚「低空經濟」 擬推無人機載貨 長遠可推空中的士
杭州男師假領養真虐貓 弄死了還傳屍體照給送養人

杭州男師假領養真虐貓 弄死了還傳屍體照給送養人

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到