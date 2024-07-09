「充氣奇蹟」挨批綠金字塔像屍體帳幕 巨石陣似墳場

引發爭議的綠光照金字塔。（視頻截圖）

正在香港 中環海濱展出的「中環夏誌」5個「充氣奇蹟」的白色裝置，近日開放參觀後引起爭議。充氣裝置原創作者、亞美尼亞AI 藝術家Joann早前批評展品醜陋，主辦方製成實物後未有徵求她同意就展出；主辦單位CVM 8日晚發聲明，對展覽引發的爭議致歉，並代原創者發聲明，指她從不同網路媒體收到的相片質素低及不專業，難以準確評價裝置外觀。

明報報導，Joann在聲明中確認，曾授權CVM使用概念，在港創作實體充氣裝置，但沒參與其中，有關活動免費，自己沒收報酬。她稱，主辦方受其作品啟發，毋須完全複製設計。發展局8日表示，對海濱發展有不同意見和聲音屬意料內，市民表達的意見會為港府 和主辦單位提供有用參考。

另據香港經濟日報報導，策展人區瑞蓮8日早在電台節目表示，今次展出屬「二次創作」，已邀請Joann親身赴港觀看展覽，又呼籲市民「親身親眼來看，別活在網路世界」。

區瑞蓮稱，主辦方今年3月聯絡Joann，對方同意展覽可以描述為受她作品「啟發」，完成實體作品後亦有發送照片給Joann，對方看過沒有提出反對。區瑞蓮認為圖片，與實物可說是有8、9成相近，惟原作品由AI生成，實體化時要考慮結構及公眾安全等因素，故作出微調。

香港中環海濱活動的「埃及金字塔」充氣裝置布景。（中新社）

網上流傳其中一個裝置金字塔有綠色燈光映射，遭網民嘲笑像「屍體帳幕」。區瑞蓮澄清指曾測試12種顏色的燈光，從未挑選過綠色作該金字塔的打燈顏色，相信該照片是在展品未完成時、進行燈光測試期間拍攝。

至於有網民批評巨石陣似墳場，區瑞蓮指，反映作者天真、有創意的原意，充氣設施以一家大小為目標參觀者，讓小朋友彈跳「放電」，襯托藍天白雲，拍照效果漂亮，如有人對個別顏色有避忌，是個人喜好問題。

區瑞蓮重申，「中環夏誌」活動已舉辦8年，費用全免，不屬於港府項目，亦不受公帑資助，3天已吸引超過1萬2000人到場。

今午Facebook群組「香港風景攝影會」流傳一組圖片，顯示充氣展品已「放氣」。主辦方回應查詢時指，充氣裝置每晚關閉後會「放氣」，開放前會重新充氣。