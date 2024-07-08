香港「暑假吹冷風」 首5月百萬人遊日 人數超疫前15%

日圓持續貶值，近半年來港人遊日潮持續升溫；示意圖。（路透資料照片）

由於日圓持續貶值，港人遊日本 熱潮升溫。據日本觀光 局統計，今年首5個月港人訪日人次接近103萬，較去年同期升逾4成，比疫情前的2019年同期升約15.4%；港人今年首季在日消費額約1586億日圓（9.8億美元），人均消費額25.7萬日圓（約1600美元），較2019年上升逾半。有學者對香港 零售及餐飲前景非常悲觀，「今個暑假吹冷風」。

明報報導，自去年香港全面復常至今，日圓兌港元上周每百日圓曾兌4.83港元，錄38年以來新低。日本觀光局最新數據顯示，5月港人訪日人次接近22萬，今年首5個月合共102.6萬，同比均升逾四成。日本國家旅遊局稱，估計升幅主因是日圓貶值、航班恢復及增加，以及日本地方政府宣傳活動漸趨活躍。

據報導，旅客消費方面，今年首季整體訪日旅客消費額約1.77兆日圓，按年同期增約75.2%，其中港客消費額約77億港元，占整體約9%，排名第五，當中以購物占最大份額，其次為住宿及飲食；港人人均消費額則約1.3萬港元，較去年同期跌約1.9%，較2019年同期則升56.2%。

報導引述東瀛遊執行董事禤國全表示，首5個月港人遊日已超過100萬，料受惠於日本消費便宜及航空運力恢復，全年總人次可破240萬，創新紀錄。他指出，今年暑假日本報團情況理想，一般暑假團7月20日前才滿額，但現已訂滿約六成半。

日圓持續貶值，近半年來港人遊日潮持續升溫；示意圖。（路透資料照片）

報導稱，禤國全指雖然日圓下跌，但當地成本亦有增加，例如巴士司機難請，酒店亦缺人手，不少房價均上升至少30%。

報導指，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波上周剛從大阪回港，形容當地零售業相當興旺，留意到不少年輕港人到訪；反觀香港，除了港人遊日成風，北上消費風氣亦持續，他對香港零售及餐飲前景非常悲觀，暑假過後會否好轉則要視乎美國加息情況，但預計全年情況不佳，即使減息亦難以突圍。

報導說，李兆波預計日圓低位會持續，相信是日本當局「策略」，因日圓貶值能吸引外資，出口更具競爭力，對日本經濟反有幫助，他指「美元強、日圓弱」對香港不利，「香港夾在中間最慘」，因日圓貶值本應為金融業帶來好處，令港人存款增加，但高息下股市及樓市欠佳。他認為香港單靠旅遊業支持經濟亦不行。