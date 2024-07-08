香港財爺：私募基金規模逾1.7兆 穩坐亞洲第2

香港繼續穩坐亞洲區內第二大私募基金管理中心的地位，私募基金管理的資金規模亦超過1.7兆港元。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波7日發表網誌指出，香港金融市場於過去兩年經歷了挑戰及多重壓力，但資產及財富管理業務展示出強勁的韌性，去年香港管理的資產規模穩站在31兆港元（約3.9兆美元）以上，溫和增長約2.1%；私募基金管理的資金規模亦超過1.7兆港元，香港繼續穩坐亞洲區內僅次內地之後的第二大私募基金管理中心的地位。

文匯報報導，陳茂波指出，在中央的堅實支持下，挺港惠港措施陸續出台，加上粵港澳大灣區發展不斷深化和豐富，港府 亦推出吸引家族辦公室的稅務措施、新資本投資 者入境計畫、大力搶企業及招人才等政策，香港的財富及資產管理業務將繼續處於全球領先位置。

證監會將於本月發表2023年度的《資產及財富管理活動調查》報告。陳茂波指出，雖然去年港股整體下跌了約13.8%，但香港管理的資產規模亦溫和增長約2.1%至31兆港元以上，當中約三分之二的資產來自香港以外的投資者，與過去相若；私募基金管理的資金規模亦超過1.7兆港元。而受惠於私人銀行和私人財富管理業務的強勁表現，去年錄得的淨資金流入更較2022年增長超過3.4倍至接近3900億元。在香港註冊成立的基金的資金淨流入亦持續增加，去年淨流入逾870億港元，按年大幅增加超過90%。

陳茂波指出，相關數字已充分說明，不同地方的投資者對內地和對香港市場的前景依然有所憧憬，而此前一些對資金離開香港的擔憂亦屬不必要。

另外，10日起非中國籍香港永久性居民可申辦來往內地通行證的最新安排，他相信有助吸引更多海外高資產淨值人士和專業人士赴港。

他指出，內地特別是粵港澳大灣區民眾的儲蓄不斷增加，在香港和內地金融市場互聯互通不斷深化和擴容下，亦會將部分資產配置在香港，有助香港資產和財富管理市場的發展。「跨境理財通2.0」今年2月底生效，截至5月，參與理財通的個人投資者數目增加約4萬2000人，涉及的資金跨境匯畫金額亦增加了約440億元人民幣（約60.5億美元）。

陳茂波又提到，疫情期間，港府曾動用土地基金向國泰航空投資273億元，5日國泰宣布將於本月內向港府全數回購餘下的50%優先股，最終為庫房帶來近40億港元投資回報。