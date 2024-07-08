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香港3少年偷走小巴 旺角開到32公里外上水

香港新聞組／香港8日電大巷
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港一名姓岑（60歲）的公共小巴男司機，7日晨7時09分返回旺角西洋菜南街218號至260號擬取車開工時，赫然發現小巴不翼而飛，經翻查GPS定位發現小巴已被賊人偷偷駛到約32公里外的上水。

文匯報報導，警方接報後，迅在港鐵上水站附近尋回小巴及拘捕兩名涉案少年，當中一人僅13歲，另亦通緝一名年僅15歲的男同黨。案件現由旺角刑事調查隊第七隊跟進。

據悉男司機用GPS定位系統追蹤小巴懷疑被偷後，再用手機程式查看車上的攝錄機影片，顯示有3名年輕男子於當日凌晨將小巴駛至上水，於是報案及向警方提供相關線索。警方新界北總區交通部執行及管制組人員接報後，迅在港鐵上水站A2出口對開彩園路發現涉案小巴，並在附近截獲兩名分別13歲及19歲姓盧少年。

經初步調查，兩名少年涉嫌「無牌駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」及「在沒有第三者保險下駕駛」被捕，現正被扣留調查，警方同時設法緝捕另一名在逃的15歲男同黨歸案。據了解，3人屬朋友關係，被偷小巴上無財物損失，小巴本身亦無受損，匙膽未被撬，另外車主報稱沒有與人結怨或金錢糾紛，因而不排除有人因貪玩而駕走小巴。

據悉，被偷小巴行走旺角至紅磡，數年前才新車落地投入服務，而同路線共有約十多部小巴行走，平日收車後會停泊旺角及紅磡站頭或附近，今次是首次發生偷車事件。

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