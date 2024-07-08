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香港正生書院停運 校方拒還入學按金

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港正生會以被警方凍結銀行帳戶為藉口，於7日起停運基督教正生書院。正生書院校監崔康常證實，不少學生仍未收到校方退回按金，有一名家長已出律師信向正生追討按金。有書院舊生特意回校緬懷在學生活，認為正生書院過去幫助不少人，對最終決定停運感到可惜，又認為校方讓未畢業的學生離開書院，學生猶如遭拋棄一樣。

綜合大公報、明報報導，有26年歷史、位於大嶼山芝麻灣半島的基督教正生書院7日起正式停運，校舍大部分範圍已人去樓空，只剩下三隻狗留守。校舍仍然留有不少電器、圖書、健身工具等物品，亦貼上很多學生作品及照片。校監崔康常日前說有一名女學生不願意離開，兩至三名女職員留下陪伴，記者在校內未見學生蹤影。

據崔康常指出，現有港府責任人如社工等，嘗試接觸及協助女學生，但遭島上剩餘的女職工阻攔，她們把女生宿舍部分的大閘上鎖，「社工想進都進不去」。

據悉，有家長指正生拖欠入學按金。崔康常證實，不少學生都收不到按金，他指正生書院行政總裁李國基以學生提早退校為由，拒絕發還金額5000至8000港元（約640至1024美元）不等的入學按金。崔康常透露，有一名家長已出律師信向正生追討按金。

除了按金外，正生會仍拖欠書院大部分教職員薪金。六名正生書院前老師、職工曾在上月26日入稟勞審處追討3月至今的薪金、強積金及長期服務金。

基督教正生書院4名董事今年初涉串謀詐騙被捕，董事會早前決定將書院停運。港府表示，書院內有11名學生已在港府協助下離開，亦一直與餘下一名已年滿18歲學生及其親屬保持聯繫，包括已安排其他學校學位，以繼續其中學文憑課程教育，現待他們作決定。港府又稱，正計畫向正生會追討資助款項，並考慮收回相關港府土地。

港府 香港

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