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不符安全標準？ 趕兩視障者下飛機 香港快運致歉

香港新聞組／香港8日電
不上傳 兩名視障人士7日控訴今年乘坐香港快運（圖）航班飛往日本時，被職員以達不到安全標準為由「趕落機」。美聯社資料照片 CAPTION = In this March 26, 2019, photo, passengers wait at the check-in counter of Hong Kong Express Airways at the Hong Kong International Airport. Cathay Pacific Airways is acquiring Hong Kong-based budget...【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-03-27，數位典藏序號：20190327030637000】
不上傳 兩名視障人士7日控訴今年乘坐香港快運（圖）航班飛往日本時，被職員以達不到安全標準為由「趕落機」。美聯社資料照片 CAPTION = In this March 26, 2019, photo, passengers wait at the check-in counter of Hong Kong Express Airways at the Hong Kong International Airport. Cathay Pacific Airways is acquiring Hong Kong-based budget...【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-03-27，數位典藏序號：20190327030637000】

兩名視障人士7日在香港失明人協進會陪同下舉行記者會，控訴5月乘坐香港快運航班飛往日本時，被職員以達不到安全標準為由「趕下機」，且快運至今仍未有作出合理解釋及賠償。協會批評快運並非首次不友善對待視障人士，強調兩名事主有能力獨立乘搭飛機，不會對安全構成影響。

文匯報報導，香港快運7日晚回覆查詢時，對兩位乘客造成的延誤和不便表示歉意，指會作相應補償，已就事件作檢討並改進工作流程。

視障人士徐文俊表示，今年5月22日與同為視障人士的友人李俊彥本來打算一同乘搭當日下午3時前往東京的航班，從辦理登記手續到進入禁區閘口登機還算順暢，「快運的地勤人員一直都知道我們二人是視障人士，他們也主動提議帶我們前往登機閘口，登機後機組人員還主動幫我們的座位調至航機較前位置，並解釋逃生程序，我們也都表明了能應付突發情況。」然而，在航機準備起飛前，卻有機組人員稱，機長以二人達不到安全標準為由要求他們下機。

李俊彥指出，機組人員除了用言語不斷催促他們下機之外，還抓住其手部拖其下機，「我覺得非常冒犯，也非常不尊重視障人士，當時很生氣，但是沒有辦法，只能下機。」協進會接獲事主求助，隨即聯絡民航處協調，最終快運安排當晚起飛的另一班航機，二人順利搭乘。事主回程同樣搭乘快運航機，沒有被拒登機。

失明人士協進會會長黃俊恒7日表示，香港快運事發當日至7月初曾五度就事件向二人透過口頭及書面解釋，但答覆均不一致，「事發之後，兩名事主要求快運提供書面解釋用作旅遊保索償，獲發證明顯示被拒登機原因是航班超額訂購，但當時被趕下飛機是以不符合安全標準為由。」

他認為，事件反映香港快運不尊重視障人士，亦不理解他們的需要，「民航處對航空公司如何協助行動不便人士有相關指引，雖然並無法律效力，但這麼多年來其他航空公司都能遵守，出問題的就只有香港快運。」

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