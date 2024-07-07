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港首破私菸工場 估值1535萬美元 逮捕4人

香港新聞組／香港7日電
香港海關日前分別在文錦渡搗破一個大型私菸貯存及分銷中心，以及於流浮山破獲一個地下製菸工場，檢獲共約2050萬支懷疑私菸及約3.5公噸製成菸草，估計市值共約1億2000萬港元。（中通社）
香港海關日前分別在文錦渡搗破一個大型私菸貯存及分銷中心，以及於流浮山破獲一個地下製菸工場，檢獲共約2050萬支懷疑私菸及約3.5公噸製成菸草，估計市值共約1億2000萬港元。（中通社）

香港海關首次破獲位於本地的地下製菸工場。關員在元朗流浮山一個隱蔽的廢棄農場，發現一條製造香菸的完整生產線，揭發私菸集團由外地走私二手機器重新裝嵌，由捲菸到包裝盒一手包辦，再供應本地私菸市場。

文匯報報導，行動中，海關拘捕4人，共檢獲約2050萬支私菸及約3.5公噸製成菸草，連同製菸生產線，估計市值約1.2億元（港幣，下同，約1535.6萬美元），其中菸草應課稅值約8200萬元。海關發現製菸工場內有大量不合格香菸，場內衞生環境惡劣及欠缺消毒程序，菸民吸食劣質私菸「傷上加傷」。

關稅收罪案調查科經過數星期深入調查，鎖定一個私菸集團位於元朗流浮山及上水文錦渡的私菸儲存分銷中心。本月3日上午，關員追蹤一個由泰國抵港、報稱載有木材的40呎海運貨櫃抵達文錦渡一個貨櫃場。

在埋伏監視期間，關員發現3輛貨櫃車駛至貨櫃場，有4名男子下車開始拆卸貨櫃，並將物品搬上貨車，遂採取行動，在貨櫃及貨車檢獲約707萬支懷疑私菸，當場拘捕3名貨車司機及一名跟車工人，並在貨櫃場另外三個貨櫃內檢獲約240萬支盒裝私菸、840萬支散裝私菸、60萬支未合規格或損壞的私菸，又檢獲約3.5公噸的製成菸草，估計可以製造超過500萬支私菸。

海關注意到檢獲的證物中有罕見的散裝香菸、懷疑未合規格及損壞的香菸、一些製造香菸的消耗品，部分儲存私菸的紙皮箱亦非一般常見，估計私菸集團位在流浮山的鐵皮倉庫「另有乾坤」，隨即通知在流浮山鐵皮倉監視的關員採取行動，結果在鐵皮倉發現一個大型組合屋內，設有一條完整的大型私菸生產線。

海關強調，買賣私菸均屬違法，呼籲市民切勿購買來歷不明的香菸，以免對身體健康帶來傷害。暑假將至，海關提醒市民，特別是年輕人，切勿參與任何與私菸相關的不法活動。根據《應課稅品條例》，任何人不得在並非根據及按照牌照規定的情況下製造菸草。同時，任何人若處理售賣或購買私菸，即屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬元及監禁兩年。

香港 泰國 關稅

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