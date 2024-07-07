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IB放榜港產29狀元 多人想讀醫科、法律

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

IB國際文憑大學預科課程6日放榜，香港多間學校最少出產29名考獲滿分45分的狀元，當中有17名狀元來自英基學校、4名來自拔萃男書院。多名考獲佳績的學生都計畫大學修讀醫科或法律，不少人已獲海外知名大學取錄，亦有人打算留港升學

文匯報報導，其中，準備升讀香港大學和倫敦大學學院法學士雙學位課程的拔萃男書院狀元黃元熙指，香港法律前景明朗，認為香港的法律制度公平，無論法官或律師的工作都需要基於證據。他又引述孟子所指的「不以規矩，不能成方圓」，強調法律在世上一定有其用處。

在已知的29名香港IB狀元中，男拔占去4人，另該校有7人獲44分成為「榜眼」。黃元熙6日表示，希望能研究如何將法律和科技結合，以改善香港法律制度，尤其是人工智能（AI）科技可如何應對法律問題，由於香港相關的案例不多，他希望透過雙學位課程可研究更多英國案例。

該校同獲45分的鄒汶希計畫入讀香港中文大學醫學院。他說，香港醫療人手緊絀，有意一直留港工作貢獻。 另一男拔IB狀元邵宇軒有意到英國劍橋大學修讀歷史及政治學，希望將歷史與現實作比較，思考政府及政治團體如何解決民生問題，未來會考慮從事傳媒或國際組織的工作，同時把握機會服務香港社會。

滬江維多利亞學校則有兩名IB女狀元，其中周筠堯有意到英國倫敦大學學院修讀法律。她笑說，自己從小到大都喜歡跟家人辯論，好勝心特別強。張心恬則會赴美國杜克大學修讀政治學、環球文學和神經生物學，她的志向是在人道主義或外交領域發展事業。

聖士提反書院陳翱洋同樣考獲IB滿分。他直言自己從來沒考過第一，甚至初升中一時成績曾包尾，英文不合格，對獲佳績感意外。

保良局蔡繼有學校學生林嫣在IB獲45分。她憶述在英文科考試當天，因為身體不適而嘔吐，幸沒大礙並順利完成考試，而備試期間會靠跳舞及健身減壓，並保持充足睡眠。她已獲英國牛津大學和美國南加州大學有條件取錄，正考慮當中。

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