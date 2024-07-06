「充氣奇蹟」 世界五大奇觀 落戶中環海濱

一年一度的《SummerFest@Central 中環夏誌》將於7月5日在香港中環海濱舉辦，首度呈獻以生成式人工智能（Generative AI）設計的五大巨型「充氣奇蹟」，將成中環海濱打卡新地標。（中通社）

「世界奇蹟」5日下午起至下月11日在香港 中環海濱活動空間展出，不少旅客表示，當晚上7時起亮燈後，「世界奇蹟」配合維港景色一齊打卡影相，感受到香港「無處不旅遊」。

文匯報報導，一年一度的「SummerFest@Central中環夏誌」今年於中環海濱舉行，源於國際著名、來自亞美尼亞的AI藝術家@joooo.ann的意念，以生成式人工智慧 設計的五大巨型充氣版「世界奇蹟」，包括「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「法國凱旋門」、全長最高13米的「義大利 比薩斜塔」及最多可同時容納20人彈跳耍樂的「英國巨石陣」充氣彈床。它們均為全白色設計，但每晚會展現不同光影色彩。

充氣版「世界奇蹟」於5日下午3時起開放予公眾免費入場觀賞及打卡。開放之初，現場人流較稀疏，但仍有家長在炎炎夏日帶同小朋友入場，其中最受歡迎的為「英國巨石陣」跳彈床，吸引不少小朋友入內玩耍。帶同兒子到場的市民蔡先生表示，是次活動提供多了一個場地供小朋友玩，更可令他們認識更多有關世界奇觀的歷史。

傍晚7時左右，原本白色的「世界奇蹟」來個「大變身」，被一眾彩色燈光投射成幻彩顏色，人流亦逐漸增加。來自湖南的旅客李先生與朋友首次赴港，在附近商場逛街時赫然發現充氣版「世界奇蹟」，便即時到場打卡。他說：「旅客來香港一定會來中環，內地也會因應一些節日做類似的打卡裝置，大家都很喜歡晚上亮燈後打卡留念。」