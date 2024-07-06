我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

「充氣奇蹟」 世界五大奇觀 落戶中環海濱

香港新聞組／香港6日電
一年一度的《SummerFest@Central 中環夏誌》將於7月5日在香港中環海濱舉辦，首度呈獻以生成式人工智能（Generative AI）設計的五大巨型「充氣奇蹟」，將成中環海濱打卡新地標。（中通社）
一年一度的《SummerFest@Central 中環夏誌》將於7月5日在香港中環海濱舉辦，首度呈獻以生成式人工智能（Generative AI）設計的五大巨型「充氣奇蹟」，將成中環海濱打卡新地標。（中通社）

「世界奇蹟」5日下午起至下月11日在香港中環海濱活動空間展出，不少旅客表示，當晚上7時起亮燈後，「世界奇蹟」配合維港景色一齊打卡影相，感受到香港「無處不旅遊」。

文匯報報導，一年一度的「SummerFest@Central中環夏誌」今年於中環海濱舉行，源於國際著名、來自亞美尼亞的AI藝術家@joooo.ann的意念，以生成式人工智慧設計的五大巨型充氣版「世界奇蹟」，包括「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「法國凱旋門」、全長最高13米的「義大利比薩斜塔」及最多可同時容納20人彈跳耍樂的「英國巨石陣」充氣彈床。它們均為全白色設計，但每晚會展現不同光影色彩。

充氣版「世界奇蹟」於5日下午3時起開放予公眾免費入場觀賞及打卡。開放之初，現場人流較稀疏，但仍有家長在炎炎夏日帶同小朋友入場，其中最受歡迎的為「英國巨石陣」跳彈床，吸引不少小朋友入內玩耍。帶同兒子到場的市民蔡先生表示，是次活動提供多了一個場地供小朋友玩，更可令他們認識更多有關世界奇觀的歷史。

傍晚7時左右，原本白色的「世界奇蹟」來個「大變身」，被一眾彩色燈光投射成幻彩顏色，人流亦逐漸增加。來自湖南的旅客李先生與朋友首次赴港，在附近商場逛街時赫然發現充氣版「世界奇蹟」，便即時到場打卡。他說：「旅客來香港一定會來中環，內地也會因應一些節日做類似的打卡裝置，大家都很喜歡晚上亮燈後打卡留念。」

香港 義大利 人工智慧

上一則

反制歐盟加稅 中18日開白蘭地反傾銷聽證會

下一則

巨變後治港傷痛 港政治評論員蔡子強改寫散文

延伸閱讀

路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心

路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心
永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天
北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力
國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮