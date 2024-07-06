巨變後治港傷痛 港政治評論員蔡子強改寫散文

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強由以往寫政治評論轉為近年寫散文，他說，現在寫評論改變不了什麼，反而首要是想透過文章解開自己及港人的鬱結。（中央社）

香港 著名政治評論員蔡子強近年由寫政治評論轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉詩詞紓解自己及港人的鬱結。他說，在現今世道寫評論不會帶來改變，而且紅線處處，倒不如寫散文治癒港人的傷痛，幫助大家好好生活下去。

蔡子強是香港中文大學政治與行政學系高級講師，專長研究及分析選舉。除了香港日常政治議題外，每逢選舉，媒體都想聽取他的評論。

過去20至30年蔡子強在香港明報撰寫政治評論，每周的長文2000至3000字，他的評論都有影響力。隨著香港2019年爆發反修例運動，2020年中實施國安法後，近年他轉為在明報副刊寫散文，每篇數百字。

蔡子強表示，香港過去數年急劇轉變，尤其是2021年「天崩地裂」、「風聲鶴唳」，政治氣氛相當低壓，他有不少好朋友被捕，支聯會、教協等民間組織解散，香港蘋果日報結業等，是他最沮喪的時候，甚至想過提早退休 。

2021年香港「完善」選舉制度，落實愛國者治港。同年12月舉行「完善」制度後的首場立法會選舉。

如果是以前，會在媒體上看到不少蔡子強的分析。但從那年開始，他不再評論選舉。他說，「因為這不是我認識的選舉」。

蔡子強說，當時他情緒低落到不想再寫文章，最終決定不再寫政治評論。

他直言，在紅線處處下，寫政治評論壓力很大，擔心有時倉卒之下未能好好拿捏「分寸」及「火候」，而且在目前香港的政治環境下，也不是容易的事。

他說，除了香港發生巨變，在空前動蕩的世界，例如下任美國總統可能是難以預測的人，他感到憑自己以往所學的，不能夠構建一套新的理論作出分析，而他作為負責任的學者，不會輕率地作出判斷。

相反，過去數年令他自己及很多香港人心裡留下鬱結，例如離散與留下的港人會批評對方，「因為大家的傷痛很大，大家會很暴躁，就容易互相指責。」

蔡子強在多篇散文中寫了他探監的經歷。他幾位朋友在幽禁的歲月裡信了主，填補心靈上的破洞。聖經裡的「約伯記」講述約伯一生正直，真誠信神，卻蒙冤受屈，受苦受難。幾位牆內的朋友也有讀「約伯記」，「因為他們想為自己的困惑找答案。」

蔡子強在散文中又提到，有牆內的朋友沒有懷憂喪志，「總是如少女般綻放春天般的笑容」，探監時要回答她提出對民主的種種問題；但也有從前是「鐵漢子」的朋友，說起家人時眼泛淚光，「我是知道自己的歷史位置的…只是，我覺得虧欠了太太…。」

從蔡子強的散文中，感到他好像坦然、豁達地面對不安。將60歲的他說，可能自己年紀大了，很多事情也看開了，「痛苦有時，快樂有時」，這也是令自己抒懷的方法。