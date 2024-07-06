巨變後治港傷痛 港政治評論員蔡子強改寫散文
香港著名政治評論員蔡子強近年由寫政治評論轉為寫散文，透過歷史借古諷今，藉詩詞紓解自己及港人的鬱結。他說，在現今世道寫評論不會帶來改變，而且紅線處處，倒不如寫散文治癒港人的傷痛，幫助大家好好生活下去。
蔡子強是香港中文大學政治與行政學系高級講師，專長研究及分析選舉。除了香港日常政治議題外，每逢選舉，媒體都想聽取他的評論。
過去20至30年蔡子強在香港明報撰寫政治評論，每周的長文2000至3000字，他的評論都有影響力。隨著香港2019年爆發反修例運動，2020年中實施國安法後，近年他轉為在明報副刊寫散文，每篇數百字。
蔡子強表示，香港過去數年急劇轉變，尤其是2021年「天崩地裂」、「風聲鶴唳」，政治氣氛相當低壓，他有不少好朋友被捕，支聯會、教協等民間組織解散，香港蘋果日報結業等，是他最沮喪的時候，甚至想過提早退休。
2021年香港「完善」選舉制度，落實愛國者治港。同年12月舉行「完善」制度後的首場立法會選舉。
如果是以前，會在媒體上看到不少蔡子強的分析。但從那年開始，他不再評論選舉。他說，「因為這不是我認識的選舉」。
蔡子強說，當時他情緒低落到不想再寫文章，最終決定不再寫政治評論。
他直言，在紅線處處下，寫政治評論壓力很大，擔心有時倉卒之下未能好好拿捏「分寸」及「火候」，而且在目前香港的政治環境下，也不是容易的事。
他說，除了香港發生巨變，在空前動蕩的世界，例如下任美國總統可能是難以預測的人，他感到憑自己以往所學的，不能夠構建一套新的理論作出分析，而他作為負責任的學者，不會輕率地作出判斷。
相反，過去數年令他自己及很多香港人心裡留下鬱結，例如離散與留下的港人會批評對方，「因為大家的傷痛很大，大家會很暴躁，就容易互相指責。」
蔡子強在多篇散文中寫了他探監的經歷。他幾位朋友在幽禁的歲月裡信了主，填補心靈上的破洞。聖經裡的「約伯記」講述約伯一生正直，真誠信神，卻蒙冤受屈，受苦受難。幾位牆內的朋友也有讀「約伯記」，「因為他們想為自己的困惑找答案。」
蔡子強在散文中又提到，有牆內的朋友沒有懷憂喪志，「總是如少女般綻放春天般的笑容」，探監時要回答她提出對民主的種種問題；但也有從前是「鐵漢子」的朋友，說起家人時眼泛淚光，「我是知道自己的歷史位置的…只是，我覺得虧欠了太太…。」
從蔡子強的散文中，感到他好像坦然、豁達地面對不安。將60歲的他說，可能自己年紀大了，很多事情也看開了，「痛苦有時，快樂有時」，這也是令自己抒懷的方法。
上一則
「充氣奇蹟」 世界五大奇觀 落戶中環海濱
下一則
FB留言