2中國大陸學生涉偽造文書就讀港大 恐高達上百人造假

香港大學經管學院院長蔡洪濱。（取材自香港大學經管學院）

香港 大學經管學院日前爆出有碩士生涉嫌以假學歷申請入學，香港警方4日表示，近日拘捕兩名內地女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。香港大學經管學院院長蔡洪濱接受財新網訪問透露，經調查目前已發現30多名學生採用假學歷申請入學，主要製造假的海外院校學歷，涉案學生均為中國大陸人，推算最終或查出80至100位學生學歷造假。

綜合香港媒體報導，香港西區警區重案組調查後，於上月22日及本月3日先後拘捕一名24歲及一名34歲內地女子，兩人涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。其中24歲女子上月24日已在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊；34歲女子正被扣查。據悉兩人均為港大生，在出入境時被捕。

香港大學經管學院今年5月揭發有碩士生以假學歷入讀，5月起發起全院調查，要求所有在學碩士生重新提交大學學歷認證和成績單等資料。蔡洪濱日前接受財新網訪問時表示，目前大學畢業於內地和香港的在讀碩士生，學歷全部真實，這次查出30多個個案，主要是製造假的海外院校學歷，均為中國籍學生，協助他們的中介來自內地及海外，暫未發現香港中介機構。

蔡洪濱形容學歷造假的手法各有不同，曾有申請人畢業於不錯的美國高中，其聘請中介做「背景提升」，中介製造假的紐約大學 學歷，成績單、學位證、信封、封條都跟真的一樣。

蔡洪濱透露，學院正付費做學歷覆核，現與中國大陸教育部 下屬「留學服務中心」合作，認證所有用海外學歷申請入學的學生個案；至於持內地大學學歷者，須提供中國大陸高等教育學生信息網的認證資料。他又稱，學院有意將調查結果寫成報告，公開「黑中介」的造假手法，供其他院校參考。