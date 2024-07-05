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澳門特首賀一誠連休29天 連任意願「有決定會通知」

香港新聞組／香港5日電
澳門特首賀一誠再休假16天，合計休假29天，悠長假期引發外界關注 。（取材自澳門新聞局）
澳門特首賀一誠再休假16天，合計休假29天，悠長假期引發外界關注 。（取材自澳門新聞局）

澳門特首賀一誠6月21日起突宣布休假，原定休假13日，即4日應恢復上班；澳門政府4日出版的特區公報副刊公布，特首賀一誠再休假16天，至 7月19日始結束假期，期間繼續由行政法務司司長張永春臨時代理特首職務。由於澳門特首選舉最快今年10月舉行，賀一誠今次的合計29天的「悠長假期」引發當地政界關注。

香港01報導，港澳辦主任夏寶龍上月到澳門考察調研7日，結束行程後，賀一誠被問到夏寶龍有否鼓勵他今年10月特首選舉競逐連任，賀一誠當時說「中央未同我談過這方面問題」，又指今次夏寶龍考察是考核特區政府工作，曾指出不足和存在的問題，並提出建議。賀一誠未有透露連任意願，僅稱「未去到這個程序，有決定會通知你」。

當日記者會上，被問到夏寶龍曾指出澳門政府工作有甚麼不足，賀一誠舉例澳門交通擁擠、路窄，形容夏寶龍都看到。賀一誠說很多工作會在發展中一直調整，「不會有政府說對工作百分百滿意」，會用行政管理做好這方面工作。

新民黨立法會議員、澳門前特首何厚鏵姪兒何敬康表示，注意到澳門特首延長休假的消息。正如他上次所講，高級官員休假實屬正常，今年最後幾個月澳門的公務會特別繁重，特首先在這段時間爭取充份時間休息也是好事。

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，毋須馬上聯想到賀一誠是否會連任，但估計他會向公眾交代，以防止流言四起。

澳門 香港

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