澳門賭場名人周焯華終審敗訴 維持入獄18年判決

澳門賭王「洗米華」周焯華。(美聯社)

澳門 賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑18年，他上訴至終審法院，但終院維持原判。

根據澳門電台的報導，澳門終院昨天處理了太陽城集團刑事犯罪的上訴案件，裁定周焯華等人上訴敗訴，維持原來判刑。

周焯華綽號「洗米華」，是澳門太陽城集團創辦人，在澳門和香港 很知名；他除了是賭場名人外，還經常出席社交場合，交往中人不少是知名女藝人。

周焯華此前一直在澳門經營賭業，但自2020年左右，外界開始傳出他被北京方面盯上，原因是北京方面認為經營跨境賭博並吸收大陸資金的行為，嚴重危害中國的經濟安全。

另有報導表示，周焯華是在菲律賓等地經營網上賭博，每年吸收大陸賭民大量投注額。

2021年底，中國溫州檢察院先是向周焯華發出逮捕令，澳門警方其後逮捕了他及太陽城集團其他成員；2023年初，周焯華被澳門法院裁定逾百項罪名成立，當中涉及黑幫、洗黑錢、非法經營賭博及巨額詐騙罪等，被判刑18年。

根據控罪，澳門警方指周焯華涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗黑錢及非法賭博等，以致澳門政府短收博彩稅澳門元82億6000萬元。

港媒曾在報導中引述消息表示，中國國家主席習近平 至少6次就打擊跨境賭博作出批示，包括指出跨境賭博「是嚴重影響我國經濟安全、社會穩定和國家形象的大問題」，而公安部2020年年初正式部署打擊跨境賭博，其後溫州警方高調宣布搗破「以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團」。

報導就此表示，「可見澳門司警雖負責拘捕，整個重拳行動實由中央主導」。

據報導，此前每年大陸流出賭博資金超過人民幣1兆元，引發經濟、社會等國家安全問題。