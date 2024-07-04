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反送中後 港社工管理階層須宣誓效忠特區

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／ingimage
香港示意圖。圖／ingimage

香港立法會3日三讀通過「社工註冊修訂條例草案」，要求社工（志工）管理階層今後必須宣誓擁護基本法和效忠特區。社工界此前一直被視為泛民主派的大本營之一，「反送中」運動結束後，成為港府整頓的對象。

綜合本地媒體的報導，經修訂的條例草案將於5日刊憲生效。

新修訂的條例主要改變了社會工作者註冊局的管理委員人數，由此前的15人增至27人，當中包括至少14名註冊社工；全部27名成員中，17人由政府委任。

社工註冊局改組後，所有管理委員上任前需要宣誓擁護基本法和效忠特區。此外，新修例規定，今後因違反香港國安法而被裁定罪名成立的註冊社工，需要永久除牌。

香港現有2萬8028名註冊社工，他們受社工註冊局監管，包括處理他們的註冊、紀律和專業發展。

「反送中」爆發前，社工註冊局被視為泛民的大本營之一，管理層成員大多是泛民人士。因此，在「反送中」之後，港府顯然把社工界及註冊局視為整頓對象。

勞工及福利局長孫玉菡3日表示，新註冊局今後的運作及決定，將會以公眾利益為依歸、保障國家安全，以及促進社工專業能有序發展。

社工註冊局於1997年中依據社會工作者註冊條例成立並運作，翌年成為官方認可及資助的法定機構；註冊局財政獨立，其權限受條例規管。

針對社工註冊局長期被泛民人士掌控，港府早前宣布修改註冊局的管理委員人數，並配合修訂相關條例。

目前港府只要求公務員宣誓擁護基本法及效忠特區，不包括公營機構、法定組織等。

除了社工界，本地教育、法律等專業界別，過去也一直被視為親泛民陣營的重要力量。但在國安法實施後，許多親泛民界別不是被政府整頓，就是自我修正。

港府 反送中 香港

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