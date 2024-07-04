我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

投資移民首批簽證落地 首4月339宗申請 全獲批估吸資百億

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極吸引企業、資金和人才赴港，入境事務處於6月底批出首批「投資移民」簽證。香港家族辦公室3日宣布，首批已有3個簽證獲批，每個均已完成在港投資3000萬元（港幣，下同，約384.1萬美元）；投資移民來港首批簽證落地4個月已接339宗申請。 

文匯報報導，投資推廣署署長劉凱旋3日表示，接獲的申請有339宗，原則上批准個案有88宗。若該逾300宗申請全數獲批，料可為香港帶來逾100億港元資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢，及進一步強化香港作為商業樞紐的吸引力。

俗稱「投資移民」的「新資本投資者入境計畫」（「新計畫」）於今年3月推出，截至今年6月30日，入境處批出首批3個簽證，接獲逾3700宗查詢，接獲申請有339宗，原則上批准個案，即是批准以訪客身份在港逗留180天以便進行投資的個案有88宗。入境處表示，將與投推署緊密合作處理申請，同時積極探討合作機會，提升外國商務旅客體驗。

入境處處長郭俊峯3日稱，港府推出多項政策吸引人才及資金赴港，當中包括「投資移民」，入境處已批出首批入境申請，並正積極審理其他申請人的個案。「我相信『新計畫』將為香港帶來新的活力和機遇，入境事務處將繼續與投資推廣署攜手合作為香港打造更便利的營商環境。」

劉凱旋表示，投資移民可為香港帶來多元且龐大的人才庫，吸引經驗豐富的商人和創新企業家赴港，如該超過300個申請個案全數獲批，預計可為香港帶來超過100億港元的資金，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。她稱，投推署和入境處會繼續緊密合作處理有關新計畫的申請，並深化合作以進一步強化香港作為商業樞紐的吸引力。

「投資移民」接受18歲或以上合資格人士，包括外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身份的人士、澳門特區居民和台灣華籍居民的申請。申請人須證明在提出申請前的兩年絕對實益擁有不少於3000萬港元的淨資產，並須投資最少3000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2700萬港元於獲許金融資產和非住宅房地產，及向支持香港創科發展的「資本投資者入境計畫投資組合」投入300萬港元。

投資 香港 移民

上一則

衝擊港消費 7.1假期百萬人赴內地 訪港客僅44萬人

下一則

港明年復徵3%酒店房租稅 料年收1.4億美元

延伸閱讀

黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父

黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父
重溫周星馳經典 列治文區辦電影節

重溫周星馳經典 列治文區辦電影節
路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心

路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心
永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害