港明年復徵3%酒店房租稅 料年收1.4億美元

香港明年起復徵酒店房3%稅項，預計每年帶來約11億收入，但外界擔心轉嫁成本恐讓旅客卻步。（新華社）

港府 致力減赤，3日向立法會作出根據《酒店房租稅條例》（第348章）提交決議案的預告，準備10月底動議有關議案，以期明年元旦起恢復徵收3%酒店房租稅，料每年為港府帶來約11億元（港幣，下同， 約1.4億美元）收入。旅遊界認為景氣未復甦，一旦實施，酒店成本轉嫁給旅客，勢必得提高房價，將影響旅客過夜意願。

綜合香港 經濟日報等港媒報導，港府1996年開徵酒店房租稅，2008年為促進旅遊業而取消有關稅項。根據《條例》，酒店房租稅是對酒店和賓館徵收的稅款，並按《條例》附表所指明的稅率從客人繳付給酒店或賓館東主的房租中徵收。

財政司司長在2024至25年度《財政預算 案》中建議，2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，作為全面財政整合計畫的一部分，以期在數年內讓港府回復收支平衡。酒店房租稅預計每年可為港府帶來約11億元收入，提供穩定的收入來源，同時亦不會對普羅市民造成影響。徵稅只占過夜旅客在港消費額少於1%，不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。

財經事務及庫務局局長將於10月23日在立法會根據《條例》第3（2）條動議有關決議案。決議案將於10月25日刊憲。

財經事務及庫務局指，自2024至25年度《財政預算案》公布恢復徵收酒店房租稅的建議後，當局和稅務局一直積極接觸酒店和旅館業界，協助業界了解徵收酒店房租稅的運作安排及為遵從規定作準備。

旅業認為景氣未復甦，復徵酒店房租稅對旅客影響不大的說法有待商榷，一旦實施後，大型酒店或選擇自行承擔稅項開支，但會增加經營成本，令盈利下降；若選擇將成本轉嫁給旅客，勢必得提高房價，這會影響旅客過夜意願。而經濟型酒店已盡量壓低房租，因此很可能將成本轉嫁給旅客。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，現時港元匯價強勢，旅客訪港成本高企，一旦當局復徵本地酒店房租稅，酒店為保持競爭力，只能獨自承擔所有稅款，變相增加經營成本。他建議當局向入住率達9成的酒店豁免房租稅，以減輕業界的營運壓力。