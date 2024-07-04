我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛時精選╱手機當電子保母 家長飲鴆止渴

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

港拚「低空經濟」 擬推無人機載貨 長遠可推空中的士

香港特派員李春／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港政府決意發展「低空經濟」，已委派財政司副司長負責，成立跨部門小組，初步會以無人機載貨為起點，由近至遠、輕至重，逐漸擴大及豐富應用場景。低空經濟是指垂直離地1000米至最多延伸至3000米的空域，以各種無人駕駛飛行器，帶動各類經濟活動和服務，涉及低空飛行、航空旅遊、物流運輸等綜合經濟形態。

港府署理運輸及物流局長廖振新在立法會說，港府會委派副司長協調成立跨部門小組，統籌研究發展低空經濟，正積極做前期工作，將會適時公布細節。他指出，低空經濟為香港帶來新興的發展機遇，但香港的空域及地理環境相對複雜，港府必須確保相關飛行活動有序、風險可控地進行。

另有消息稱，香港特首李家超已委派財政司副司長黃偉綸統籌跨部門工作推動低空經濟。

近年低空經濟在內地大熱，去年中央經濟工作會議正式提出「發展低空經濟」，今年3月則寫進政府工作報告。北京、深圳等地已展開相關探索，香港也開始有了熱度。

香港新聞組／香港4日電

大公、文匯報報導，無人機應用廣泛，並衍生商機無限的低空經濟，3日，立法會會議上署理運輸及物流局局長廖振新透露，港府會以循序漸進的方式推行相關的試點項目，擬先在北部都會區、交椅洲人工島等新區試行，並以無人機載貨為起點，逐漸擴大及豐富應用場景。

有低空經濟專家表示，按香港目前的城市規畫，最快能應用於大廈外牆檢查、消防拯救、緊急物品運送等，長遠更能推展空中的士服務，但目前最大障礙是法規。

廖振新3日回覆立法會議員陳紹雄及葛珮帆查詢時透露，港府委派副司長協調成立跨部門小組，統籌研究發展低空經濟可行性，正積極做前期工作。

他表示，港府留意到內地空中的士試飛活動，民航處派員參觀和體驗過，粵港兩地已設有支援直升機飛行服務的起降點和有提供服務的營運商。

對於放寬禁飛區的建議，廖振新回應指港府正探索合適的低空活動，平衡安全考量推動，會以無人機載貨為起點；低空空域的管理上，不能影響來往國際機場的客機，歡迎業界的方案促進試飛項目。

香港 港府

上一則

「我很講信用…」廣州夫妻違法貼文預售胎兒 還引來中介炒作

下一則

川男拒公司勸退 被關小黑屋「上班」4天沒電、沒手機

延伸閱讀

今年國慶日沒焰火 無人機燈光秀一樣好看

今年國慶日沒焰火 無人機燈光秀一樣好看
黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父

黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父
攻烏幫凶？歐洲官員曝中國替俄羅斯開發攻擊型無人機

攻烏幫凶？歐洲官員曝中國替俄羅斯開發攻擊型無人機
北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

熱門新聞

茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害