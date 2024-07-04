港拚「低空經濟」 擬推無人機載貨 長遠可推空中的士

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政府決意發展「低空經濟」，已委派財政司副司長負責，成立跨部門小組，初步會以無人機載貨為起點，由近至遠、輕至重，逐漸擴大及豐富應用場景。低空經濟是指垂直離地1000米至最多延伸至3000米的空域，以各種無人駕駛飛行器，帶動各類經濟活動和服務，涉及低空飛行、航空旅遊、物流運輸等綜合經濟形態。

港府 署理運輸及物流局長廖振新在立法會說，港府會委派副司長協調成立跨部門小組，統籌研究發展低空經濟，正積極做前期工作，將會適時公布細節。他指出，低空經濟為香港帶來新興的發展機遇，但香港的空域及地理環境相對複雜，港府必須確保相關飛行活動有序、風險可控地進行。

另有消息稱，香港特首李家超已委派財政司副司長黃偉綸統籌跨部門工作推動低空經濟。

近年低空經濟在內地大熱，去年中央經濟工作會議正式提出「發展低空經濟」，今年3月則寫進政府工作報告。北京、深圳等地已展開相關探索，香港也開始有了熱度。

香港新聞組／香港4日電

大公、文匯報報導，無人機應用廣泛，並衍生商機無限的低空經濟，3日，立法會會議上署理運輸及物流局局長廖振新透露，港府會以循序漸進的方式推行相關的試點項目，擬先在北部都會區、交椅洲人工島等新區試行，並以無人機載貨為起點，逐漸擴大及豐富應用場景。

有低空經濟專家表示，按香港目前的城市規畫，最快能應用於大廈外牆檢查、消防拯救、緊急物品運送等，長遠更能推展空中的士服務，但目前最大障礙是法規。

廖振新3日回覆立法會議員陳紹雄及葛珮帆查詢時透露，港府委派副司長協調成立跨部門小組，統籌研究發展低空經濟可行性，正積極做前期工作。

他表示，港府留意到內地空中的士試飛活動，民航處派員參觀和體驗過，粵港兩地已設有支援直升機飛行服務的起降點和有提供服務的營運商。

對於放寬禁飛區的建議，廖振新回應指港府正探索合適的低空活動，平衡安全考量推動，會以無人機載貨為起點；低空空域的管理上，不能影響來往國際機場的客機，歡迎業界的方案促進試飛項目。